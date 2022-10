Rocco Siffredi entra a gamba tesa sul Grande Fratello Vip 7. Con un tweet tanto duro quanto perentorio, l’attore e regista ha invitato Alfonso Signorini e i piani alti del reality show di Canale Cinque ad azzerare letteralmente l’intero cast e a ripartire da capo. Un’idea che dopo il caso Marco Bellavia è stata caldeggiata anche da tantissimi telespettatori del programma di Canale Cinque.

“Ciò che si è verificato al GF Vip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani”, ha tuonato Siffredi sul social dei cinguettii. Naturalmente un simile scenario è più che remoto per non dire impossibile: a gioco avviato sarebbe infatti difficoltoso cacciare tutti, trovare nuovi ‘vipponi’ ed inserirli nella Casa più spiata d’Italia. Anche perché ci sono in ballo contratti, clausole e penali, e mandare all’aria tutta la ‘baracca’ significherebbe andare incontro a una serie di battaglie legali spinose.

Ciò che si è verificato al #gfvip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani. — Rocco Siffredi (@RoccoSiffredi24) October 8, 2022

Da notare come Siffredi, a differenza di altre personalità del mondo dello spettacolo, non si è scagliato contro il reality, cioè contro il format, bensì ha ‘infilzato’ l’attuale cast, non ritenendolo all’altezza di far compagnia a milioni di persone. D’altra parte, dopo nemmeno un mese di messa in onda, svariati ‘vip’ sono incappati in figuracce da fare accapponare la pelle. Il caso Bellavia è stato l’episodio più emblematico. Ci sono però stati altri frangenti, meno evidenti ma comunque biasimabili, in cui i concorrenti l’hanno fatta fuori dal vaso. L’ultimo caso che potrebbe provocare una nuova squalifica è quello di Amaurys Perez.

Grande Fratello Vip 7, il caso bestemmia con protagonista Amaurys Perez

In rete, nelle scorse ore, è diventato virale un video in cui si sente l’italo-cubano pronunciare quella che sembra una bestemmia. Anche Charlie Gnocchi, pochi giorni fa, ha fatto discutere per un caso simile. Tanto rumore per nulla, in quanto ascoltando attentamente lo speaker si è compreso in fretta che non c’è stata alcuna imprecazione. Ben differente l’episodio di Perez: l’audio sembra inchiodarlo. Non resta che attendere di vedere come il Grande Fratello Vip 7 tratterà la questione. Non è assolutamente da escludere che il percorso di Amaurys nel loft di Cinecittà potrebbe concludersi a breve, in tronco, con una squalifica.