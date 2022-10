GF Vip 7, fuori un altro: Amaurys ha bestemmiato? (VIDEO)

Amaurys Perez ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 7? Stavolta dal video sembrerebbe proprio di sì. I soliti cacciatori di bestemmie sui social hanno subito rintracciato e registrato il video della bestemmia di Amaurys. Ed è inutile dire che nel giro di poco tempo questo video abbia fatto il giro del Web, così tanti adesso si domandano se ci sarà o meno una squalifica. Cosa dice il regolamento? Anche su questo ci sono alcuni dubbi dopo che l’anno scorso Alfonso Signorini ha deciso di adottare una linea diversa.

In realtà però il regolamento del GF Vip prevede ancora la squalifica per bestemmia e non ci sono state modifiche in merito. Signorini ha parlato di intenzioni e contestualizzazioni per altre cose, per esempio frasi o parole, ma per le bestemmie dovrebbe ancora esserci la squalifica immediata. Previa verifica però da parte degli autori. Quando è successo tutto ciò? Nelle scorse ore Amaurys era in giardino a chiacchierare e ha parlato dei suoi suoceri. Queste le sue parole: “Mia suocera dolcissima, mio suocero… P…o Dio. Mi sono detto ‘che succederà qua?‘”. E la frittata è fatta.

Adesso toccherà agli autori, come sempre, passare in rassegna il video e capire se Amaurys ha davvero bestemmiato o no. Quando parlano molto velocemente infatti è facile fraintendere, più che altro è facile associare a un suono quella parola che si è soliti associare. In questo caso non dovrebbero esserci dubbi, ma chi può saperlo come andrà a finire. Di solito la produzione annulla il televoto in caso di squalifica in arrivo, soprattutto quando il concorrente in questione è in nomination. Perez però non è al televoto per cui potrebbe avvenire tutto a sorpresa lunedì sera.

Non è il primo caso di bestemmia nel reality show, per cui anche loro dovrebbero sapere come andrà a finire. Eppure dal video lui sembra non essersi accorto di nulla. Amaurys sarà squalificato al GF Vip per bestemmia? Si scoprirà nelle prossime ore, oppure lunedì sera. Se così fosse è giù il quinto concorrente fuori nel giro di poche settimane dopo Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini e Sara Manfuso. E nessuno di loro è uscito perché in nomination.