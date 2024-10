Ballando ‘Segreto’, Federica Nargi: figlia “disperata dietro le quinte”

Federica Nargi ha raccontato un curioso episodio avvenuto dopo la sua prima performance a Ballando con le Stelle, in cui danza con il maestro Luca Favilla. La showgirl di origini romane, ai microfoni di Ballando Segreto (spin off del talent show disponibile su Rai Play), ha spiegato che la sua figlia più piccola, Beatrice, dopo averla vista nella puntata di apertura in onda lo scorso sabato, è scoppiata a piangere e l’ha videochiamata. La piccina ha creduto che la mamma fosse stata trattata male dal professionista Favilla (cosa che naturalmente non è avvenuta). Beatrice se l’è presa pure con il giurato con gli occhiali, vale a dire il vulcanico Guillermo Mariotto.

La chiamata della figlia Beatrice in lacrime

L’ex velina di Striscia la Notizia, da anni assieme al compagno Alessandro Matri (attenzione, non moglie come molti credono; i due non si sono mai sposati), ha rivelato che, non appena ha terminato la sua prima esibizione in pista in diretta su Rai Uno, si è recata nel dietro le quinte del programma. E subito è stata raggiunta da una videochiamata effettuata da Beatrice.

“C’era mia figlia piccola che piangeva disperata in videochiamata – ha svelato la Nargi a Ballando Segreto -. Mi ha detto: “Il tuo maestro ti ha trattata male nella clip”. Non ricordo nemmeno cosa mi avesse detto Luca”. E poi … il signore con gli occhiali (Guillermo Mariotto, ndr) ti ha trattata male dopo il ballo“. E Federica come ha tranquillizzato la piccola? “Io le ho detto: “No, amore, non ti preoccupare… Non hai ancora visto niente”“.

Sulla questione ha poi ironizzato Sonia Bruganelli che, durante le prove in vista della seconda puntata della trasmissione, ha fatto incursione nel camerino della Nargi e, fingendosi adirata, ha detto: “Le tue bambine hanno ragione… Il tuo ballerino ti tratta male!”. “In realtà mi ama tanto”, la risposta della showgirl. Il tutto si è svolto in un clima assolutamente goliardico, rilassato e scherzoso. Opportuno rimarcare una volta di più, a scanso di equivoci, che nessuno ha trattato male nessuno.

Federica Nargi al settimo posto dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle

Dopo il primo ballo, l’ex velina si ritrova a metà classifica, più precisamente in settima posizione. A vincere la prima puntata è stato Luca Barbareschi, in coppia con Alessandra Tripoli. Secondo posto per la ‘Divina’ Federica Pellegrini e Angelo Madonia. Medaglia di bronzo per Nina Zilli e Pasquale La Rocca. A chiudere la classifica in ultima posizione Furkan Palalı e Erica Martinelli.