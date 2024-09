Federica Nargi a Ballando, Matri geloso: ecco le 2 regole imposte

Tutto pronto per l’inizio di Ballando con le Stelle 2024. Milly Carlucci tornerà in onda con il popolare talent show sabato 28 settembre, in prime time su Rai Uno. Tutte le carte della nuova edizione sono state svelate, comprese le coppie vip-maestri. L’ex velina di Striscia la Notizia Federica Nargi scenderà in pista con il danzatore professionista Luca Favilla. Secondo quanto sussurra Dagospia, il compagno della showgirl, cioè Alessandro Matri, sarebbe un po’ in subbuglio emotivo. Motivo? Nutrirebbe della gelosia e si mormora che abbia dato alcuni consigli all’amata. Consigli su come comportarsi e come vestirsi.

Matri geloso di Federica Nargi: spiffero di Dagospia

La Nargi, scrive ‘Dago’, “deve tranquillizzare Alessandro Matri che non vuole balli troppo hot e abitini troppo succinti. Riuscirà a frenare la scalpitante compagna?”. Sarà vero che l’ex calciatore è un po’ preoccupato dell’imminente esperienza televisiva di Federica? Chissà… Certo è al corrente che Ballando con le Stelle, da sempre, è una fucina di nuovi amori. Nel corso della sua storia sono tantissime le love story sbocciate durante le lezioni di ballo tra maestri e concorrenti. L’ultima è quella che vede protagonisti Lucrezia Lando e Lorenzo Tano Siffredi.

Matri e Nargi fanno coppia fissa dal marzo 2009. Nel corso della relazione hanno avuto due figlie: Sofia, nata il 26 settembre 2016, e Beatrice, venuta alla luce il 16 marzo 2019. Seppur molti parlano di loro come marito e moglie, in realtà non si sono mai sposati. In un’intervista rilasciata in tempi non sospetti, hanno spiegato che il matrimonio arriverà prima o poi ma che per loro già avere dei frutti d’amore significa “per sempre”.

La love story è cominciata dopo un primo incontro avvenuto in discoteca a Milano. All’epoca lei aveva solo 18 anni e lui 24. Fu Matri a farsi avanti. E dovette sudare non poco per ottenere la possibilità di iniziare a frequentare la showgirl che per circa un mese gli ha negato il suo numero di telefono. La Nargi ha confessato che quando l’amore decollò era gelosissima. Con il tempo ha poi imparato a tenere a bada quel lato del suo carattere. Ora sembra che i ruoli si siano invertiti: sarebbe Matri quello preoccupato.