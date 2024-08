Federica Nargi: “Non siamo una famiglia perfetta, ma va bene così”

La prossima concorrente di Ballando con le stelle, Federica Nargi, ha esordito così per augurare buon compleanno al marito che compie quarant’ anni e dal quale è legata da ben oltre 16 anni:

“40 anni sono arrivatiiii.. 16 insieme, 2 figlie, innumerevoli città, e troppi scatoloni per contarli”

Il post del compleanno

La showgirl romana di 34 anni, prossima concorrente di “Ballando con le Stelle“, ha condiviso alcune riflessioni personali augurando buon compleanno al marito su instagram:

“Abbiamo attraversato metà Italia, cambiato case, squadre, lavori e città, e le nostre priorità sono mutate nel tempo. Poi sono arrivate Sofia e Beatrice, due piccoli miracoli che hanno completamente trasformato le nostre vite e riempito i nostri cuori in modi che non avremmo mai potuto immaginare. Devo ammettere che mi hai davvero sorpreso; non avrei mai pensato che saresti diventato un papà così straordinario. Sofia e Beatrice ti adorano con tutto il cuore.”

Infine, la showgirl romana ha concluso il suo messaggio includendo una dedica affettuosa: “Mami, Sofy, Bea. We love you.”

Il post era corredato da una serie di foto che mostravano Matri, sia in coppia con lei in passato, sia attualmente insieme alle loro figlie. Nei commenti, molti hanno approfittato dell’occasione per citare Alice Campello e Alvaro Morata, una coppia che, nonostante le promesse di amore e felicità, si è conclusa improvvisamente, simile a quanto accaduto con i Ferragnez e Clio Make-up.

Sebbene tali riferimenti non fossero propriamente adatti a un post festoso, è probabile che i follower, tra cui i 4,3 milioni di Nargi e i meno di 680.000 di Matri, abbiano fatto il paragone con Campello e Morata poichè anche loro, una volta, erano considerati una coppia felice con 4 figli, proprio come sembra essere la relazione tra Nargi e Matri, sempre sorridenti e apparentemente perfetta sui social. Speriamo non scoppi come tutte le altre coppie di influencer!

“Non siamo come tutti pensate!”

Non sembra essere una coincidenza che, poco più di un’ora dopo la pubblicazione del post con relativi commenti, la Nargi abbia aggiunto un altro commento sotto il suo stesso post. In questo nuovo intervento, ha scritto:

“Non siamo sicuramente la famiglia del Mulino Bianco come tutti pensate, ma va bene così,” accompagnato da tre emoticon che ridono.

Questo ulteriore messaggio sembra voler rassicurare tutti sul fatto che la coppia non si vuole proclamare come una “coppia perfetta” — e quindi più esposta a separazioni — ma piuttosto come una coppia consapevole degli alti e bassi che possono sempre verificarsi. È risaputo che i social media e la pressione mediatica in questo senso non aiutano.

Federica Nargi ha anche condiviso alcune Instagram stories dei festeggiamenti in Africa, dove lei e la sua famiglia stanno trascorrendo alcune settimane di vacanza. Ha descritto l’esperienza come “magica” e “un’esplosione di colori,” offrendo così ai suoi follower un assaggio della loro avventura e permettendo a tutti di vivere insieme a loro un frammento di questa esperienza unica.