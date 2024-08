Clio MakeUp, Ferragni, Campello single: come va, chicche di gossip

Prosegue la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lei inizialmente ha chiesto 12.500 euro di assegno di mantenimento per i tre figli. Ora avrebbe fatto depositare un’istanza ai suoi avvocati domandandone tra il 18 e i 20mila al mese. Motivo? Le sue entrate sarebbero in calo nell’ultimo periodo. Naturalmente Totti non ne vuole sapere. Anzi vuole versare meno dei 12.500 euro chiesti inizialmente. Non resta che attendere la decisione del giudice che dovrebbe arrivare a settembre.

A proposito di matrimoni scoppiati. Pure Alice Campello e Alvaro Morata si sono detti addio. Un fulmine a ciel sereno. Sembrava la famiglia perfetta e invece di perfetto non c’era un granché. A una emittente spagnola ha parlato la governante degli ex coniugi che ha ribadito che non c’è stato alcun tradimento. Inoltre ha rivelato che la crisi è iniziata circa un anno e mezzo fa. Sui social, però, il calciatore e l’influencer, nonostante lo tsunami sentimentale, si sono sempre mostrati felicissimi. Dannato Instagram che agli allocconi fa sempre credere che Babbo Natale esista.

Prosegue l’estate da scapolo di Fedez. L’ultima sua conquista pare che sia una giovane ragazza di nome Luna, ex fidanzata del compianto Michele Merlo.

Anche Chiara Ferragni si starebbe dando da fare. I ben informati sussurrano che non voglia mollare la presa su Silvio Campara nonostante lui abbia una compagna e figli.

Gossip bollente anche per Gianluca Ginoble che a Santorini è stato pizzicato con una misteriosa bionda. Qualche mese fa, a Verissimo, il cantante de Il Volo aveva detto di essere impegnato e innamorato. Un ragazzo di parola.

Voci scottanti anche su Checco Zalone e Virginia Raffaele. Il comico pugliese, dopo essersi lasciato con la compagna Mariangela Eboli a cui è stato assieme molti anni, pare che esca sempre dal medesimo portone da cui esce la collega imitatrice. Naturalmente i due badano bene a non mostrarsi assieme. Certo è proprio una strana coincidenza che da quell’ingresso romano si materializzano entrambi a orari differenti.

Belen Rodriguez è tornata single? Forse sì, forse no. C’è chi assicura che stia ancora frequentando l’ingegnere siciliano allergico ai riflettori, Angelo Edoardo Galvano.

Manila Nazzaro, a 46 anni, ha dichiarato al magazine Di Più che vuole diventare madre ed è disposta a tutto pur di riuscirci. A spalleggiarla, naturalmente, c’è il suo neo marito Stefano Oradei.

Clio MakeUp e Claudio Midolo come stanno dopo la separazione? Lei tiene la bocca cucitissima, lui pure anche se è sbroccato recentemente sui social dopo che qualcuno lo ha accusato di trascurare i figli. I due ex coniugi pare che siano rimasti in buoni rapporti.

Antonella Clerici e gli anni “avvelenati” dalla menopausa. La conduttrice ha spiegato che ha vissuto male i 50 anni a causa del cambiamento del suo corpo. E oggi? Sta da Dio ed è felicissima al fianco dell’amato Vittorio Garrone.