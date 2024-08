Morata e Campello, corna e crisi di oltre 1 anno: parla la domestica

Mai come in questo caso vale il detto che nulla è come sembra. Alvaro Morata e Alice Campello, 4 figli e una vita matrimoniale che sembrava perfetta, si sono lasciati. Un fulmine a ciel sereno. La fine della relazione l’hanno annunciata i diretti interessati due giorni fa. Niente faceva presupporre che la love story stesse passando un periodo burrascoso. Le foto social zuccherose e familiari non sono mai mancate, un anno fa l’influencer e il calciatore sono diventati genitori per la quarta volta, pubblicamente hanno sempre rilasciato dichiarazioni reciproche al miele. Evidentemente molta facciata. Un matrimonio, salvo casi particolari, non può finire da un giorno all’altro. E infatti, stando a quanto rivelato dalla governante dei due ex coniugi, la crisi avrebbe radici lontane e sarebbe iniziata circa un anno e mezzo fa.

La domestica di Morata e Campello è stata intervistata, su permesso dell’ex coppia (come ha evidenziato lo stesso programma), nella trasmissione spagnola TardeAr, ai microfoni del giornalista Andrea Herrero. “Sono in crisi da un anno e mezzo”, ha rivelato la donna.

Una versione che cozza in modo clamoroso a ciò che il calciatore e l’influencer hanno sempre mostrato pubblicamente e sui loro profili social. La governante ha inoltre allontanato le voci che volevano che il matrimonio sarebbe scoppiato per via dei tradimenti di lui: “Ribadisco che non c’è una terza persona, non ci sono stati tradimenti, rimangono una coppia dalla forte empatia, che si capisce e che si è amata tantissimo. Perché hanno deciso di separarsi nonostante i 4 figli? Questo davvero non lo so”.

Il giornalista Herrero ha anche aggiunto un particolare curioso, assicurando che gli è stato rivelato da una fonte sicura. Secondo quanto scoperto, uno dei motivi della rottura sarebbe il fatto che ad Alice è costato tanto il “doversi continuamente adattare alla vita” del calciatore. Lei “sentiva la mancanza della famiglia”, ha chiosato Herrero.

Nel frattempo anche Morata è intervenuto sulla questione relativa a presunti suoi tradimenti dopo che una testata online iberica, ESdiario, ha sostenuto di essere in possesso di sue foto esplicite in compagnia di una donna che non è l’ex moglie. Non appena tale indiscrezione ha cominciato a circolare, l’atleta spagnolo ha chiarito che si tratta di una fake news e che, laddove non arriverà in tempi rapidi una rettifica da parte di ESdiario su quanto scritto sul suo conto, darà mandato ai propri legali di agire nelle opportune sedi. Morata ha messo in guardia in generale anche altri giornali, spiegando che porterà in tribunale chiunque proverà a inventare storie sulla sua vita privata.