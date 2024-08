Morata e Alice, finita: c’entra una terza persona? Gossip, lei replica

Terremoto in casa Morata: Alvaro e Alice Campello si stanno separando. Dopo le voci di crisi, da lei stessa smentite fino a ieri, e alcune mosse social (sempre di lei), ecco che arrivano gli annunci sulla rottura. Una notizia inaspettata, tanto che per molti qualcosa non torna. Fino a qualche settimana fa, i due apparivano felici e spensierati mentre si godevano le vacanze con i loro quattro figli e amici. Tutto sembrava procedere normalmente, fino a quando la Campello ha eliminato dal suo profilo Instagram ogni traccia del nuovo attaccante del Milan. Da lì sono iniziate a circolare le voci di crisi, con Alice pronta a smentire tra i commenti. Ma ecco che ora addirittura si parla di una terza persona che si sarebbe inserita tra loro.

Ovviamente quanto riportato va preso con le pinze. Nelle scorse ore, quando ancora la coppia teneva nascosta la verità, Alessandro Rosica – noto come l’investigatore social su Instagram – aveva parlato di una crisi importante tra Morata e Alice, i quali hanno formato per 8 anni una delle coppie più amate e solide del mondo del calcio. I fan, già allarmati di fronte alla decisione di lei di eliminare il cognome Morata e le foto con lui dal suo profilo Instagram, hanno iniziato ad avere dei dubbi.

Le smentite di lei non sono bastate. Ed ecco che Alvaro e Alice hanno deciso di confermare e annunciare la loro separazione. Un fulmine a ciel sereno, che nessuno si aspettava. Non ci sono mai state particolari notizie di gossip che li riguardavano e la storia, caratterizzata dalla presenza dei loro quattro figli, sembrava una favola. Solo ieri, la Campello smentiva le voci di crisi, parlando con i fan, probabilmente perché avevano intenzione di dare la notizia insieme in modo ufficiale.

Ecco che in queste ore, Rosica fa sapere che potrebbe esserci una terza persona ad aver causato la separazione. Tale gossip è già stato prontamente smentito dalla stessa Alice. L’esperto di gossip, però, si dice certo che la sua fonte dica la verità:

“Lui avrebbe da qualche anno un’altra donna. Io sono incredulo ragazzi, ma è tutto vero. A nulla è servito provare a smentire la mia notizia di crisi, è finita. Che delusione. Alvaro ha una storia con un’altra donna, una ragazza non famosa. Sto aspettando più informazioni. Che delusione ragazzi, è appena scoppiata una delle coppie più belle del calcio, ma alla fine si sa, sono tutti uguali i calciatori. La stessa fonte mi dice che entro fine anno uscirà allo scoperto con la nuova fidanzata. Non può nascondersi per sempre. Alice, un abbraccio a te e alla tua famiglia”

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati: lei replica ai gossip

Rosica è convinto di ciò che sta rivelando sui social, che va preso per il momento con le pinze. Arriva prontamente la replica della Campello a queste indiscrezioni. A detta dell’esperto di gossip, però, Alice starebbe giustamente tentando di proteggere l’immagine di Morata, padre dei suoi quattro figli.

“Ci tengo a specificare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto al mio fianco una persona che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione. Tutto ciò che si é visto fino ad ora nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato é la verità, in nessun momento abbiamo finto nulla e l’amore non va via da un giorno all’altro ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni”

Alice Campello ha concluso il suo comunicato facendo sapere che lei e Alvaro Morata si sono sempre promessi rispetto e che non sarebbero mai arrivati al punto di farsi del male. Per questo hanno deciso di mettere fine alla loro storia ora, ancora prima di vivere situazioni tossiche.