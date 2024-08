Alice Campello e Alvaro Morata, fine dell’amore: motivi del divorzio

Erano una delle coppie più amate del web: l’influencer Alice Campello e il campione spagnolo Alvaro Morata hanno costruito negli anni una famiglia tra le più famose nel mondo dei social e del calcio. Erano considerati i Totti e Ilary della nuova generazione e purtroppo hanno fatto la stessa fine. Nelle ultime ore hanno iniziato a girare voci di crisi tra i due e anche la smentita non è bastata a tranquillizzare i fan. Ora è ufficiale: la coppia ha deciso di prendere strade diverse.

Alice e Alvaro si conoscono nel 2016, quando lui giocava nella Juventus, dopo alcuni messaggi su Instagram è scattata subito la scintilla. Si sposano un anno dopo a Venezia e da allora hanno avuto 4 bellissimi bambini. Le cronache della loro grande famiglia italo-spagnola hanno intenerito milioni di followers che non si perdono un minuto della loro vita. Morata è ora reduce della vittoria della Spagna agli Europei di Calcio e pronto ad approdare al Milan, i Campello-Morata sono infatti intenti nel trasloco a Milano. Nonostante una vacanza in Sardegna tutti insieme per festeggiare l’Europeo vinto, i followers della coppia hanno notato alcuni movimenti strani sui loro social che hanno subito messo in allarme. Ci è voluto pochissimo a capire che le cose tra di due non fossero più come un tempo.

Alice Campello e Alvaro Morata: fine di un amore da fiaba

I fan più attenti non si sono fatti scappare questo dettaglio: dai profili di Alvaro e Alice erano sparite le foto insieme. Nessuna foto di famiglia, nessuna foto di coppia, quando fino a qualche giorno fa i loro profili pullulavano di ritratti di famiglia. Ma non solo! Alice aveva tolto il cognome da sposata su Instagram e ha rimosso anche la dicitura ”sposata con Alvaro Morata”. Allarme crisi? Anche l’investigatore social Alessandro Rosica parlava di una turbolenza, alcune fonti vicine alla coppia avrebbero parlato di litigi frequenti. Ovvio che non bisogna sempre credere a tutto quello che si legge sui social, ma quando si tratta di una coppia affiatata come la loro, impossibile non farci caso.

Nei commenti ai suoi post è stata bombardata di domande di chiarimento sulla presunta crisi con Alvaro, sul perché al momento non siano insieme a Milano e come mai hanno rimosso le foto insieme. Lì per lì Alice ha provato a salvare il salvabile, dicendo che per due foto rimosse non bisognava fare dei castelli in aria e spargere voci false. Ma il fatto che parlasse al passato quando si riferiva ad Alvaro è stato l’indizio più lampante. Probabilmente aspettavano di comunicare insieme la notizia che i fan non avrebbero mai voluto leggere, ma i giochi erano già stati scoperti. A poche ore dai primi dubbi è arrivata la conferma: Alice Campello e Alvaro Morata si separano. La ragione? Nessun tradimento, ma incomprensioni sempre più frequenti. L’annuncio che hanno postato è ovviamente in spagnolo:

Dopo una lunga riflessione, Alice e io abbiamo deciso di prendere strade separate. Una relazione meravigliosa fatta di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati entrambi. Sono stati anni meravigliosi e il frutto sono i nostri 4 bambini, la cosa migliore che abbiamo fatto insieme. È una decisione dolorosa e per questo chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per avere un minuto di celebrità perché ripeto, non ci sono state mancanze di rispetto, solo molte incomprensioni frequenti che hanno rovinato le cose. Alice avrà sempre un posto importante nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stata un’esperienza incredibile.

È la fine di una storia d’amore che sembrava una favola destinata a durare per sempre.