Chiara Ferragni, Campara fa saltare il viaggio in Perù: la reazione

Altro che Beautiful, il gossip tra Chiara Ferragni e Silvio Campara supera di gran lunga la fiction. Come stanno le cose tra i due? Il viaggio in Perù è iniziato oppure no? Lui ha lasciato davvero la compagna Giulia con cui ha avuto due figli per mettersi assieme all’ex moglie di Fedez? A dare un resoconto dettagliatissimo della storia ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso dei post pubblicati sul suo profilo Instagram. Proprio Parpiglia è stato colui che ha sostenuto che il manager e la Ferragni avevano progettato un viaggio in Sudamerica e…

E quel viaggio alla fine sarebbe saltato. Campara, nonostante avesse già pagato tutto, alla fine avrebbe deciso di rimanere a Forte dei Marmi. A Ferragosto si sarebbe riunito con la compagna Giulia (non moglie come erroneamente è stato detto fino ad ora). Lei sarebbe tornata in Versilia dalla Sardegna con i due figli. Quindi? La famiglia ha superato il momento difficile? Pare proprio di no. Vero che il manager avrebbe deciso di non partire più per il Perù con la Ferragni, ma tale scelta l’avrebbe fatta per rispetto della sua famiglia. Il punto, secondo Parpiglia, è un altro: lui e la Ferragni davvero “sono innamorati” e “sono una coppia”.

Sempre secondo la firma di Chi Magazine, la Ferragni, che viene descritta come una donna che ha perso la testa per Campara, ci teneva molto al viaggio in Perù. Per questo ci sarebbe rimasta male quando il manager ha fatto un passo indietro. “Lei al viaggio ci teneva – rivela Parpiglia -. Aveva già predisposto tutto. Lo aveva detto in famiglia e alle amiche; poi la foto e la didascalia postate sul suo profilo non lasciano dubbi: ‘Reflection’ ovvero Riflessione, scrive con dispiacere. Ma l’amore tra i due, per il momento continua”.

E adesso che succede? Ferragni, dopo le recenti vacanze in Grecia, nei prossimi giorni si dirigerà prima in Corsica e poi a Ibiza, non volendo rimanere sola a Milano. Campara sarà con lei? Sembra di no. Seppur i due sarebbero innamorati, in questo momento, per ovvie ragioni che riguardano la situazione di lui, non potrebbero fare i piccioncini. Dunque? Ferragni, spiega sempre Parpiglia “ha cambiato itinerario e concluderà le vacanze di agosto dividendosi tra la Corsica, dove la raggiungerà sia a Francesca che la sorella Valentina insieme con vari amici; per proseguire poi verso le Isole Baleari, precisamente a Ibiza, dove si riunirà con il suo gruppo storico di amiche”.

Riassumendo, in questo periodo Campara starebbe cercando di capire che cosa fare e con chi stare, mentre la Ferragni, essendo single da mesi, scalpiterebbe per viversi la prima love story seria dopo il matrimonio andato in pezzi con Fedez.