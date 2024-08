Ferragni-Campara: lui fa un gesto azzardato. Ormai non si tiene più

E’ accaduto qualcosa di strano nelle scorse ore. Silvio Campara, che sembra essere il nuovo flirt di Chiara Ferragni, ha messo un like che la dice lunga. Il “mi piace” è arrivato su un post di Gabriele Parpiglia. Il post racconta proprio della storia tra la Ferragni e Silvio. Ovvero Parpiglia ci racconta come è avvenuto il loro incontro e come i due stessero persino organizzando un viaggio insieme in Peru. Il like di Silvio Campara stupisce lo stesso Parpiglia che decide di fare dei video per parlare proprio dell’assurdità del gesto. Ma pochi minuti dopo il “mi piace” sparisce. Ma Campara non è così svelto al punto tale che ci sono vari screenshot che immortalano il suo nome in calce al post del giornalista.

La didascalia scritta da Gabriele Parpiglia ci descrive la situazione sentimentale attuale dei vari protagonisti coinvolti nello scandalo. Parlando di Silvio Campara, Parpiglia scrive: “Se da un lato sta combattendo una crisi con se stesso perché non vuole perdere sua moglie e la sua famiglia, dall’altro non ha mai smesso di sentire Chiara…”. Le parole raccontano di uno stato d’animo inquieto e combattuto. Di una persona ancora fortemente legata alla sua famiglia ma che non riesce a contenere la passione per la Ferragni. E Silvio ha messo il like probabilmente proprio a queste parole. Quasi a voler dire che non è colpa sua e che lui sta facendo di tutto per non sfasciare una famiglia.

Silvio Campara non lascia la famiglia ma la “tentazione” è forte!

Ma a quanto pare per Silvio Campara non è la prima volta che le tentazioni vengono a bussare alla sua porta. Sembra infatti, come emerso di recente, che lui abbia già tradito la moglie in passato. In tutto ciò Giulia Lucchini, l’attuale moglie, è riuscita a perdonarlo. Questa volta però è tutto molto più complesso. Il tradimento di Campara è sulle bocche di tutti che ne fanno argomento da spiaggia. Lei sarà in grado di perdonare il marito e superare la vergogna del momento? Non lo sappiamo… Come non sappiamo se lui abbia intenzione di tornare effettivamente dalla moglie.

Nel frattempo Chiara Ferragni è in Grecia con la famiglia. Per altro sembra anche stia viaggiando in versione "low cost". Il viaggio che i due avevano organizzato in Peru al momento è in stallo, in attesa che lui prenda ma decisione. Restiamo in attesa di scoprire se Campara prenderà la sua decisione e se la scelta sarà pronta ad accoglierlo quando tornerà.