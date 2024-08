Ferragni “una di noi”? Addio lusso, la foto al mare stupisce. Dov’era

Niente è più lo stesso dallo scorso dicembre per Chiara Ferragni. Lo sappiamo, l’influencer è stata al centro della bufera del Pandoro Gate, che ha portato al crollo del suo impero imprenditoriale e anche alla fine del matrimonio con Fedez. Questo, fortunatamente non le ha impedito di godersi l’estate, in compagnia della famiglia e dei piccoli Leone e Vittoria. Anche in vacanza però, alcuni dettagli fanno capire che la quotidianità dell’imprenditrice digitale è stata rivoluzionata.

Già da qualche mese infatti, Chiara ha adottato un nuovo stile di comunicazione sui social. Si mostra ancora più spontanea di prima, pubblicando momenti della sua vita a cui – a quanto si immagina – prima non era abituata.

Partendo dai voli low cost, fino ad arrivare ai trend TikTok quasi da teenager, l’imprenditrice cerca di riavvicinarsi al pubblico condividendo, almeno apparentemente, la parte più genuina di sé.

Anche in estate, quindi, la Ferragni ha deciso di continuare ad adottare questa strategia, mentre però preferisce tenere ancora all’oscuro altri aspetti più privati della sua vita, come la frequentazione con Silvio Campara.

L’Instagram story in spiaggia

Stavolta, nelle sue storie, l’influencer pubblica uno scatto tutt’altro che costruito, in cui mostra i suoi due figli di spalle. Ciò che ha lasciato stupiti i followers però, non è stata di certo la scelta di non condividere i volti di Vittoria e Leone.

I fans sono rimasti di stucco quando hanno notato che la foto è stata scattata sotto un ombrellone di una spiaggia libera. Nonostante la borsa Prada che si scorge sullo sfondo infatti, si capisce chiaramente che la giornata al mare dell’imprenditrice digitale non ha come location un lussuoso lido balneare.

Ciò che si vede invece, è una distesa di sabbia su cui sono piantati vari ombrelloni colorati. Tra questi, in primo piano quello della Ferragni, di colore arancione e, a dirla tutta, neanche troppo grande.

Possiamo quindi dire che le abitudini dell’influencer stanno decisamente cambiando. Anche se, conoscendola, non si può escludere che questo non sia altro che un nuovo tentativo che Chiara fa per apparire come “una di noi” e riacquistare la fiducia del pubblico.