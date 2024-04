Fedez, critiche per le foto “nascoste” ai figli: la replica del rapper

Dopo le vacanze di Pasqua, Fedez è volato a Miami insieme ai due figli Leone e Vittoria e ai genitori. La scorsa settimana, il rapper è stato lontano dai bambini, che hanno passato le feste insieme alla mamma Chiara Ferragni, la mamma Marina Di Guardo, la sorella Valentina Ferragni e alcune amiche. Nelle ultime ore, il cantante ha condiviso diverse foto e video della vacanza, dove i piccoli appaiono sempre rigorosamente di spalle. Com’è noto, da alcune settimane, i “Ferragnez” hanno deciso di non esporre più il volto dei loro figli, al contrario di quanto fatto sempre negli scorsi anni.

Nonostante ciò, Leone e Vittoria continuano ad essere molto presenti nei profili social dei genitori. L’unica differenza è che Chiara e Fedez fanno attenzione a non inquadrare mai i loro visi. Stando ad alcune indiscrezioni, questa decisione sarebbe partita dal cantante, che avrebbe imposto alla moglie di diminuire i contenuti sui bambini. Addirittura, si era diffuso un rumor secondo il quale il conduttore sarebbe arrivato a diffidare l’imprenditrice digitale. Tuttavia, queste voci sono state smentite da Federico Lucia nella sua intervista a Belve, in cui avrebbe dichiarato che sia lui che la Ferragni vogliono proteggere il più possibile i piccoli in questo momento di separazione e di forte attenzione mediatica.

Fedez risponde alle critiche: cos’ha detto

Tuttavia, questa scelta ha scatenato nuove polemiche. Secondo il parere di molti, sarebbe inutile iniziare adesso a non mostrare di punto in bianco i bambini, considerando l’estrema esposizione (spesso innecessaria) avuta in tutti questi anni. Soprattutto, la decisione risulta insensata dato che, Leone e Vittoria continuano ad apparire frequentemente nelle loro storie. Ebbene, proprio poche ore fa, Fedez ha pubblicato delle foto in cui è con i figli al mare di Miami. Il post è stato immediatamente invaso da commenti e, chiaramente, da molte critiche.

“Immagino la scena dove… ‘bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto'”, ha scritto un utente. Al che, il rapper non è voluto rimanere in silenzio e ha replicato così: “Mi immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io che lo leggo torno a prendere il sole”. Inoltre, Fedez ha anche messo like ad altri messaggi più simpatici, in cui si commentava ironicamente la grande quantità di viaggi fatti dai bambini da quando i due genitori hanno deciso di separarsi.