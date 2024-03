Fedez a Belve, anticipazioni intervista: lacrime, tradimenti e Chiara

Fedez ha già registrato la sua intervista nel salotto di Belve, dove parla della sua vita sentimentale e non solo. Secondo quanto svelano le anticipazioni dell’Adnkronos, il rapper non ha trattenuto le lacrime di fronte alle domande di Francesca Fagnani. Grande commozione per Fedez, nel momento in cui ha parlato della sua storia con Chiara Ferragni e dei loro figli Leone e Vittoria.

Nei giorni scorsi si è parlato di una presunta diffida da parte di Chiara per impedirgli di parlare del loro matrimonio. Ebbene proprio Fagnani ha poi smentito, dichiarando di non sapere nulla di questo. E ora arriva la smentita ufficiale tramite queste anticipazioni. Il rapper avrebbe parlato del matrimonio con Ferragni, che sta andando in mille pezzi.

I due stanno vivendo una brutta crisi e appaiono sempre più distanti. Infatti lui ha lasciato la loro abitazione e lei è partita sola con i due figli. Negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi, Fedez non avrebbe trattenuto le lacrime parlando della crisi con Chiara e dell’amore che nutre nei confronti dei loro due bambini, Leone e Vittoria.

Nel salotto di Francesca Fagnani, il rapper avrebbe assicurato e ribadito che in questa fase la sua priorità resta sempre quella di proteggere i due figli e che la decisione di non mostrare i loro volti sui social network sarebbe arrivata in accordo con Chiara Ferragni, la quale è appena uscita dal CdA di Tod’s.

Quella a Belve, ha rappresentato per Fedez l’occasione giusta per parlare dei presunti flirt e tradimenti di cui parlano in questi giorni varie indiscrezioni collegate alla rottura dei Ferragnez. Pare che il rapper abbia smentito categoricamente tutte queste illazioni.

Nei giorni scorsi, è intervenuta anche Paola Di Benedetto per smentire il gossip che la vedeva come presunta amante di Fedez. Ora pare che anche il rapper abbia deciso di mettere la parola fine a questi spiacevoli scoop che riguardano la sua persona e in generale la fine della sua storia con Chiara Ferragni, di cui si parla ormai da settimane.

Come già indicato, per assistere a questa intervista di Belve bisognerà attendere la prima serata del 9 aprile. Il rapper non sarà presente nella puntata d’esordio del 2 aprile di questa stagione, al contrario di ciò che era stato detto inizialmente.

Intanto, nel salotto di Francesca Fagnani su Rai 2 sono stati anche invitati Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè. Saranno loro i protagonisti della prima puntata della nuova edizione del programma della seconda rete della Rai.

