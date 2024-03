Fedez, la scappatella con Paola Di Benedetto: arriva la smentita

Fedez e Chiara Ferragni sono ormai sempre più distanti e sembrerebbe che la loro rottura sia definitiva. Sulle motivazioni della loro separazione si sono diffuse numerose voci ed illazioni ed ancora è difficile capire dove sia la verità e cosa sia effettivamente successo tra i due per portarli ad un allontanamento. Tra le tante cose dette, si è parlato anche di una presunta scappatella del rapper con la showgirl e conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto. A riguardo è da poco arrivata una smentita.

Qualche giorno fa alcuni follower delle sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, avevano notato che le due avevano smesso di seguire sui social Paola. La motivazione dell’unfollow era stata data dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto con il nome dell’Investigatore Social. Stando a quanto raccontato da Rosica, tra Fedez e la showgirl e conduttrice radiofonica ci sarebbe stata una “clamorosa scappatella di mesi e mesi”. Lui stesso, però, aveva utilizzato il condizionale, mettendo dubbi a riguardo. L’Investigatore Social ha poi aggiunto di stare semplicemente riportando le parole di qualcun altro, precisamente di “amici di Chiara con la bocca troppo grande”. Nessuna cosa certa quindi, ma soltanto delle semplici supposizioni.

La smentita è arrivata oggi 27 marzo grazie al settimanale Chi. A rompere il silenzio sarebbe stata la diretta interessata, Paola Di Benedetto.

Di seguito quanto si può leggere sulle pagine del settimanale:

È circolata la voce che Fedez abbia preso una sbandata per Paola Di Benedetto, e sarebbe per questo che le donne di casa Ferragni avrebbero smesso di seguirla sui social. Abbiamo contattato Paola e persone a lei vicine ci hanno detto che la notizia del flirt è falsa e stanno valutando le vie legali.

Stando a quanto riportato dal magazine, quindi, non ci sarebbe stata nessuna scappatella tra la conduttrice radiofonica ed il rapper. A questo punto non resta che aspettare una conferma o una smentita anche da parte di Fedez. Il cantate sarà uno degli ospiti della trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani. Chissà se in occasione dell’intervista si abbandonerà anche a qualche dichiarazione in merito.