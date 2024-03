Fedez tradiva Chiara? Rumor: ‘scappatella’ con famosa ex Vippona

Alessandro Rosica ha aggiunto alcuni dettagli sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. In questi giorni in tanti si stanno chiedendo se c’è stato qualcosa in particolare ad aver fatto prendere la decisione di separarsi. E sono tanti i rumors che a volte vengono smentiti e altre volte no che riguardano la coppia. Comunque la situazione non sembra per niente tranquilla.

Secondo Rosica il vero problema dei due influencer sono gli amici, sia dall’una che dall’altra parte, che anziché mediare, hanno creato maggiori dissapori. Sembra che a lei abbiano messo anche un ulteriore tarlo in testa: lui avrebbe avuto una serie di scappatelle con Paola di Benedetto. Se così fosse sarebbe confermata l’ipotesi del tradimento.

“Tra le tante accuse della famiglia Ferragni ci sarebbe una clamorosa presunta scappatella di mesi e mesi tra Fedez e Paola di Benedetto. Infatti tutti hanno appena litigato per lei. Ricordiamo che Paola è molto conosciuta per aver rovinato tantissime famiglie, soprattutto quelle dei calciatori“

Dunque Rosica sostiene che la rottura sia stata influenzata da questo tradimento e non solo. Ma sembrerebbe anche questa la causa delle frizioni che ora Fedez ha con la famiglia di lei. Infatti, si sono tolti anche il follow su Instagram. Anche se, secondo l’esperto, queste potrebbero essere “chiacchiere infondate“, che però al tempo stesso sono motivo di dissapore.

Rosica sostiene anche che in realtà i due stanno molto male, seppur in pubblico si mostrano sorridenti ed indaffarati nel lavoro (soprattutto lui).

La separazione a suon di diffide

I dettagli che emergono su questa rottura sono sempre più scottanti. Dagospia ha rivelato che i due pare siano arrivati a mandarsi diffide. Lui per non farle pubblicare più contenuti sui figli. Chiara per non far dire nulla sulla separazione al rapper quando verrà intervistato a Belve da Francesca Fagnani.

Se ciò è vero verrà scoperto tra qualche settimana. Mentre ci sono vari indizi sulla possibilità che lui non voglia più mostrare i figli in volto. Infatti è dal compleanno di Leone che entrambi non fotografano più né lui, né Vittoria in viso. A ciò i followers non sono per niente abituati.

Aumentano le ipotesi del perché ora improvvisamente sia stata compiuta questa scelta da parte di entrambi e soprattutto ci si chiede davvero come stanno andando le cose. Cosa si nasconde dietro questa separazione che ha sorpreso tutti? C’è davvero un tradimento o qualcosa di molto più profondo e grave alla base?