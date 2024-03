Chiara Ferragni e Fedez, è guerra: “Si sono diffidati”. I motivi

La situazione tra Chiara Ferragni e Fedez starebbe diventando sempre più delicata. Quella che sembrava essere una semplice crisi matrimoniale, sta sfociando pian piano in una vera e propria guerra familiare. Prima, il rapper ha smesso di seguire su Instagram le sorelle della moglie, Valentina e Francesca Ferragni, che hanno prontamente contraccambiato il “gesto”. Il gruppo familiare si è poi incontrato al compleanno del figlio Leone, durante il quale pare sia regnato il gelo. Il giorno dopo, Fedez ha tolto il follow anche alla madre di Chiara, Marina Di Guardo. Non sono chiari i motivi dietro l’apparente astio del cantante verso la famiglia Ferragni, tuttavia pare che, adesso, stia iniziando una “guerra” diretta proprio tra i due ex(?) coniugi.

Sul portale Dillinger News, Fabrizio Corona ha svelato che Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero diffidati. Sembra che entrambi abbiano intrapreso azioni legali, inviando una diffida l’uno verso l’altro, per ragioni diverse. Da una parte, il rapper milanese avrebbe richiesto all’influencer di non mostrare più pubblicamente il volto dei loro due figli, Vittoria e Leone.. Effettivamente, in tanti hanno notato un cambiamento nella gestione social dei bambini. Negli ultimi giorni, dopo anni di esposizione, i bambini vengono mostrati solo di spalle nelle immagini, evitando così la condivisione dei loro volti.

“Vi possiamo spiegare che sono partite le diffide da parte degli avvocati di Fedez nell’utilizzare e strumentalizzare i figli sui social come contenuto per fare hype e per creare compassione nei confronti del pubblico”, si legge sul sito. La Ferragni avrebbe acconsentito alla richiesta di Fedez, scelta che comprenderebbe non solo i social, ma tutti i mezzi di comunicazione, come giornali e siti. Successivamente, Chiara avrebbe immediatamente replicato, diffidando il marito per impedirgli di parlare di lei, della separazione e del caso Balocco nell’intervista a Belve che andrà in onda tra poche settimane.

Alcuni giorni fa, Fedez è stato annunciato come uno degli ospiti della nuova stagione del programma condotto da Francesca Fagnani. Un’intervista molto attesa, dove lui avrebbe voglia di dire tutta la verità riguardo le diverse questioni che lo hanno recentemente coinvolto. A tal proposito, l’imprenditrice digitale è subito corsa ai ripari, intimandogli di non svelare dettagli dei loro fatti personali. Ad ogni modo, le presunte diffide non sono state ancora confermate dai diretti interessati. Non resta che attendere per capire come si evolverà questa delicata situazione.