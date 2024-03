Ferragnez: niente più foto di Leone e Vittoria. Parlano gli esperti

Da due giorni i Ferragnez hanno sorpreso i follower poiché hanno deciso di mettere post e stories dei bambini, Leone e Vittoria, riprendendoli di spalle o comunque senza mostrarne il volto.

Ha colpito molto il cambio di strategia comunicativa dei due influencer. Da sempre hanno reso i figli un mezzo di comunicazione anche per attirare maggiormente i follower. I più affezionati ormai conoscono qualsiasi segno particolare dei bambini, eppure ora qualcosa improvvisamente è cambiato.

Il giorno del compleanno di Leone, martedì 19 marzo, entrambi hanno pubblicato le foto della festa a tema Sonic, non mostrando il volto dei bambini e molti si chiedono come mai c’è stato questo improvviso cambio di rotta.

Secondo Selvaggia Lucarelli ciò è dovuto alla proposta di legge dello sharenting. Ciò riguarda l’esposizione dei minori sui social soprattutto da parte di influencer che fanno diventare i figli un mezzo per fare ulteriore business. Questa legge verrà discussa il 21 marzo e magari la coppia ha deciso di anticiparsi per non creare danni successivi. Anche se la legge non sarebbe retroattiva e soprattutto è ancora in fase di discussione. Dunque sembra esagerato questo “anticipo”.

Il parere dell’avvocato Rimini

Diversamente la pensa l’avvocato Carlo Rimini, interpellato dal Corriere della Sera. Per lui il cambiamento è dovuto alla separazione. Infatti in questo caso se uno della coppia non è d’accordo sulla pubblicazione di un contenuto riguardante il minore, l’altro può impugnare la causa a suo favore. E i rischi potrebbero essere molto alti. Dunque è probabile che o Chiara Ferragni o Fedez, non vogliano continuare a rendere pubblico ogni momento privato della vita dei loro figli. L’avvocato suppone anche che i due possano aver preso insieme la decisione che sia arrivata “l’età giusta” per concedere ai bambini più privacy.

La situazione è molto più complessa di ciò che si pensa e magari la proposta di legge che verrà discussa il 21 marzo può aver influito nella scelta presa.

Se davvero i Ferragnez hanno concordato di non pubblicare più contenuti sui figli saremmo di fronte ad un grande cambiamento, soprattutto perché ormai i followers sono affezionati e abituati a seguire sui social l’intera famiglia. Questo mutamento potrebbe portare ad una mancanza di costanza da parte dei seguaci e quindi ad un’ulteriore perdita.