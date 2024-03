Belve, Fagnani: “Di cosa parlerà Fedez” e la porta in faccia di Emma

Francesca Fagnani è pronta per tornare in video con Belve. L’appuntamento per la prima puntata del nuovo ciclo di interviste è per martedì 2 aprile. Le indiscrezioni trapelate in questi giorni a proposito delle ospitate le ha confermate praticamente tutte in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Innanzi a lei si siederanno Matteo Salvini e Carla Bruni nella prima puntata. A seguire Fedez (la chiacchierata più attesa), Antonella Clerici, Loredana Bertè e altri volti big italiani.

Capitolo Fedez. Ci sarà, il rapper parlerà a 360 gradi della sua storia di vita in generale. Si è mormorato che nei giorni scorsi lui abbia diffidato Chiara Ferragni dal fare vedere i figli sui social (e infatti da allora i bimbi non vengono più mostrati in viso) e che lei abbia replicato con una contro diffida che avrebbe dovuto impedire al cantante di parlare del suo matrimonio a Belve. Fagnani al Corriere della sera ha detto di non sapere nulla di tale presunta diffida dell’influencer cremonese:

“A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”.

L’attesa è parecchia poiché da quando è scoppiato il ‘Balocco gate’ e da quando il matrimonio dei Ferrgnez è piombato in una profonda crisi è la prima volta che il rapper rilascia una intervista (la Ferragni ne ha invece già realizzate due, una con il Corriere della Sera e una a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio).

Gli ospiti di Belve 2024

Martedì 2 aprile Belve partirà con Carla Bruni e Matteo Salvini. Fagnani si è complimentata con il leader della Lega per la scelta, parlando di “un gesto coraggioso da parte sua, fare un’intervista senza paracadute. Faccio fatica a portare i politici, ancor più quelli di sinistra che di destra. Finora è venuto solo Renzi”.

Ci sarà poi Loredana Bertè che in passato aveva rifiutato. Adesso ha cambiato idea e la Fagnani esulta: “Sì, sono felicissima. La corteggio da sempre. È la più grande rockstar, insieme alla Nannini. Mi piace molto come donna, ha tanti registri e ora poi si vuole più bene”.

Ha ceduto anche Antonella Clerici. Fagnani ha confermato anche la sua presenza a Belve: “Lei è caratterizzata da grande gentilezza pur sprigionando molta forza. Una donna non gregaria , che non è scesa a compromessi, non ha paura di essere se stessa”.

I no di Emma Marrone e il whisky di Alba Parietti

Chi invece continua a rifiutare? “Emma Marrone, non so perché“, ha rivelato la padrona di casa del talk show di Rai Due. Non se ne parla nemmeno di un’intervista al suo compagno di vita Enrico Mentana. Ma in questo caso non è lui a porre il veto, bensì la stessa Fagnani che è tornata a ribadire, come già fatto in passato, che non crede che sia una buona idea intervistarsi tra fidanzati. “E poi non voglio mai far coincidere la vita privata con quella pubblica”, ha chiosato.

Parlando dei faccia a faccia realizzati nelle stagioni precedenti, Fagnani ha raccontato un paio di aneddoti parecchio curiosi sugli ospiti che spesso dicono di essere spaventati: “Inizialmente quando arrivano, sì, poi passati i primi momenti si divertono. Ricordo che Isabella Ferrari entrò tremando e Alba Parietti chiese un whisky”.

Tra le chiacchierate più ardue e spigolose ci sono state quelle con Asia Argento e Monica Guerritore: “Con Asia Argento è stato un duello tosto. Incontro teso anche con Monica Guerritore. Certamente non sono risultata simpatica ad entrambe, ma per me sono state interviste bellissime”.