Fedez, bordata a Chiara: la ‘cabina armadio’ scatena i social

Continua la saga del divorzio dei Ferragn-EX a suon di frecciatine. Stavolta Fedez ha fatto una battuta all’apparenza innocente che non è tuttavia passata inosservata ai più attenti alle vicissitudini della coppia più social.

Chiara Ferragni parte per Dubai con i piccoli Leone e Vittoria. Fedez resta a Milano e si prepara a trasferirsi nella nuova casa.

Nei giorni scorsi aveva pubblicato un letto a forma di peluche-mostro e aveva ironicamente chiesto ai suoi followers se avesse dovuto comprarlo per la stanza dei bimbi nella casa nuova. A conferma quindi che non ci sono speranze di riavvicinamento e che inizia la triste tiritera dell’affidamento condiviso.

Dopo la chiusura del podcast Muschio Selvaggio, dovuta principalmente alla diatriba con Luis Sal, Fedez si è concentrato principalmente sulla sponsorizzazione della sua bibita BOEM, in collaborazione con il rapper Lazza. Questa pubblicità ha portato il cantante anche sui circuiti del Gran Premio. Ed è proprio al termine del Gran Premio del Mugello che Fedez si confessa su Instagram.

Ringrazio l’Airbnb che mi ha ospitato in questo periodo

dice nelle stories e poi pubblica la foto di un poggia-scarpe

Questa è stata la mia cabina armadio su misura!

E la gente subito su X non ha potuto non pensare che quella foto con quella didascalia fosse una frecciatina alla cabina armadio gigantesca di Chiara Ferragni che tanto aveva fatto discutere.

Fedez e la ‘cabina armadio’ di Chiara Ferragni

Lui stesso l’aveva presa in giro, in tempi non sospetti, durante il tour della cabina, dicendo che era talmente grande che ci si poteva correre dentro, che all’interno ci fosse pure la postazione shampoo e che fosse, appunto, esagerata.

”E lui? Lui non aveva uno spazio per i vestiti a casa?” si chiedono sui social.

”Ecco riassunto il loro rapporto! – rincara la dose un altro utente – Lei aveva una intera ala della casa adibita a cabina armadio e lui niente!’‘ E ancora: ”Ha più spazio la nuova pianta Feliciona in casa che Fedez”.

Certo che anche Fedez aveva una stanza dedicata ai suoi vestiti e alle sue collezioni nella casa a City Life, in cui la coppia si è trasferita solo un paio di mesi prima di separarsi, ma nulla a confronto con quella della Ferragni. Dobbiamo dunque pensare che Fedez non avesse abbastanza spazio nella coppia e nella casa? Che Chiara lo avesse relegato ad un poggia-scarpe mentre lei si prendeva tutto?

Soltanto il tempo ci darà le risposte sulla verità della rottura, intanto il rapper di Rozzano manda un’ulteriore stoccata. Nel post di addio al podcast, Fedez inquadra delle buste della spesa e dell’immondizia: “Ecco la mia vita riassunta! Tutto quello che ho è in queste buste!”

Povero Federico, pare sia proprio finito dalle stelle alle stalle, da un attico a City Life a delle buste di carta!

Speriamo che nella nuova casa in cui si traferirà a breve, abbia abbastanza spazio per le sue cose.