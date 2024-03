Fedez si trasferisce in una nuova casa. Frecciatine a Chiara

Fedez da quando si è lasciato con Chiara Ferragni ha lasciato la loro casa, nonostante l’abbiano comprata e restaurata da poco insieme. Sono state molte le voci e le indiscrezioni sul dove potesse vivere attualmente il rapper. Oggi ha postato una serie di stories dove ha spiegato che si sta per trasferire.

Pare che il rapper in queste settimane sia stato in un Air b&b e che ora stia ristrutturando una nuova casa. Ha infatti messo la foto di un curioso letto, ammettendo che ne sta scegliendo uno per la cameretta dei bambini. Poi non sono mancate le frecciatine a Chiara. Ha postato una foto della sua “personale cabina armadio“. Ovvero dei panni buttati su un piccolo mobiletto: nulla a che vedere con quella enorme della sua ex.

Dunque nonostante il momento di difficoltà, sembra che il rapper non perda la sua ironia. In questo momento è molto concentrato sul lavoro e sull’arredare la casa nuova.

La lite al compleanno di Vittoria e le ultime indiscrezioni

Un mese fa è stata diffusa la notizia che Fedez e Chiara si fossero lasciati e che lui se ne fosse andato via di casa. Nonostante all’inizio ciò sembrasse solamente una voce, poi è stata confermata anche dalla Ferragni da Fabio Fazio.

Il 23 marzo i due hanno festeggiato il compleanno di Vittoria e, secondo alcune indiscrezioni, pare che ci sia stata una lite. Una persona lì presente ha fatto sapere, in maniera anonima, che dentro il locale i due ex coniugi hanno avuto una discussione, tanto che Fedez si sarebbe allontanato arrabbiato e lo ha seguito la mamma per calmarlo.

Lui ha rotto i rapporti anche con i familiari di lei che ritengono che lui abbia tradito Chiara con Paola Di Benedetto. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che i due abbiano avuto qualche scappatella. Tanto che anche la Ferragni non segue più su Instagram l’ex Vippona.

Continuano ad emergere dettagli su questa rottura che ha lasciato perplessi in molti. Le motivazioni non sono chiare e non è certo che Fedez presto a Belve ne potrà parlare, perché si mormora che Chiara lo abbia diffidato proprio per non farlo. Dal canto suo anche il rapper si è espresso a suon di diffide: negandole la possibilità d’ora in poi di fotografare i figli in viso. Insomma la situazione sembra essere molto complicata e se Fedez oggi sta comprando il mobilio per una nuova casa vuol dire che al momento non c’è intenzione di risolvere.