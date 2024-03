Chiara Ferragni e Fedez, lite al compleanno di Vittoria: retroscena

Oggi, sabato 23 marzo, la piccola Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto 3 anni. Dunque, pochi giorni dopo il compleanno di Leone, Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati nuovamente per festeggiare insieme la loro seconda figlia. Con un party a tema “Pocoyo”, tutta la famiglia si è riunita per la piccola di casa, lasciando alle spalle diffide ed ulteriori dissapori del momento. A tal proposito, erano presenti al party anche le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, e la madre Marina Di Guardo, che Fedez ha smesso di seguire su Instagram proprio pochi giorni fa.

Fedez e Chiara hanno poi pubblicato sui rispettivi profili Instagram delle foto insieme ai figli davanti la torta, categoricamente separati e con i bambini di spalle. Com’è noto, da giorni i due hanno smesso di condividere il volto di Vittoria e Leone sui social, riprendendoli solamente girati o in scatti dove non è possibile vedere i loro visi. Ad ogni modo, tutto sembrava essere andato bene per il bene dei piccoli. Ma, a quanto pare, la tensione era così alta che l’ormai ex coppia sarebbe finita a litigare anche al compleanno di Vittoria.

A diffondere la notizia è stato Amedeo Venza, il quale ha pubblicato una segnalazione di una sua seguace. Secondo quanto riferito da quest’ultima, sembra che Fedez fosse molto arrabbiato mentre lasciava la festa seguito dalla mamma e la nonna. La madre Tatiana avrebbe cercato di calmarlo dicendogli “Federico, basta”, ma lui era così alterato da andarsene di fretta con l’assistente. Il party si è svolto in un locale nella zona di City Life a Milano, e all’esterno c’erano molti fotografi pronti a riprendere la scena. “Dicono litigio con Chiara dentro la festa”, ha aggiunto l’utente in questione.

Naturalmente, si tratta d’informazioni da prendere con le pinze, di cui non si ha ancora nessuna conferma. Fatto sta che, se la notizia fosse vera, è probabile che presto verranno diffusi scatti e video dei paparazzi che avranno sicuramente documentato il tutto. Nel frattempo, la Ferragni si sta preparando per partire per Dubai, dove trascorrerà qualche giorno lontano da tutto il caos che ha travolto la sua vita. Non resta che attendere per capire come si evolverà la complicata storia tra i Ferragnez.