Chiara Ferragni fuori da Tod’s, assenteismo record: i dati spinosi

Non c’è pace per Chiara Ferragni che deve ingoiare un altro boccone amarissimo. Nelle scorse ore è stato reso noto che non verrà riconfermata nel consiglio di amministrazione di Tod’s Di.Vi Finanziaria, controllata da Diego Della Valle che ha il 50,291% delle quote di Tod’s, famose brand di calzature e pelletteria di lusso. A rivelare l’estromissione dell’influencer cremonese dalla società è l’agenzia di stampa Radiocor, che ha potuto osservare l’elenco di maggioranza per il rinnovo del CdA presentato dalla società marchigiana di abbigliamento.

Tra i nove candidati non figura il nome della (ex) moglie di Fedez, il cui ingresso nel board avvenne nella primavera del 2021. Di recente Della Valle aveva rapidamente detto la sua sulla vicenda spinosa dei pandori, dichiarando che “con noi Chiara Ferragni è sempre stata correttissima, ha fatto delle belle cose di beneficenza. Non vogliamo occuparci in modo frettoloso di un discorso che riguarda la dignità delle persone”. A quanto pare è stata fatta una riflessione non frettolosa. Risultato? La Ferragni è stata messa fuori dal progetto, niente rinnovo.

In riferimento alla mancata conferma di alcuni componenti del consiglio di amministrazione di Tod’s S.p.A., DI.VI. Finanziaria, la stessa azienda ha rimarcato che l’intero consiglio di amministrazione di Tod’s S.p.A. è arrivato alla naturale scadenza triennale di mandato. Quindi si è provveduto a presentare una nuova lista di candidati. Altrimenti detto: l’incarico di Ferragni è giunto a scadenza contrattuale. Resta il fatto che non c’è stato il rinnovo.

Il Sole 24 ore ha inoltre fatto sapere che la star di Instagram in declino non è stata presentissima durante il suo mandato, facendo registrare un record di assenze. Precisamente Chiara Ferragni è entrata nel consiglio di amministrazione di Tod’s il 21 aprile 2021. Si può tranquillamente dire che l’influencer non ha lasciato il segno nel corso della sua esperienza come membro del CdA. Anche perché ha partecipato ad appena 3 riunioni su 17 totali. Numeri alla mano, si è innanzi ad un tasso di assenteismo pari all’82,4%. Ad esempio, nel 2021, anno in cui ha fatto il suo ingresso nel Cda, l’imprenditrice ha marcato assenza cinque volte su sei.

Tempi duri per la Ferragni che, oltre agli scandali che l’hanno portata ad essere indagata per truffa aggravata, è alle prese con la crisi matrimoniale con Fedez. Nuvoloni nerissimi da settimane incombono sulla love story che, al momento, di fatto, non esiste più: lei e il rapper conducono vite separate da mesi.