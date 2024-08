Chiara Ferragni “vede Silvio Campara, sposato”: scoop Dagospia

Si è riacceso in modo prepotente il gossip su Chiara Ferragni dopo che Dagospia, nelle scorse ore, ha lanciato uno scoop rovente, sostenendo che l’influencer cremonese avrebbe smesso di frequentare l’ortopedico toscano Andrea Bisciotti e avrebbe da qualche tempo iniziato una legame “affettuoso” con Silvio Campara, personaggio assai noto nel mondo della moda. L’uomo ha 45 anni ed è un imprenditore. Prima di mettersi nel mondo degli affari, è stato un ex modello. Ora è il Ceo del brand di scarpe di lusso Golden Goose.

Sempre ‘Dago’ ha rivelato che Campara “è coniugato e bambinato”, cioè è sposato ed è papà. Per la presunta sbandata per la Ferragni, però, sarebbe “pronto a mollare tutto (e tutti) per svacanzare con l’ex reginetta di Instagram”. Per il momento, i diretti interessati non hanno commento l’indiscrezione lanciata dal portale diretto da Roberto D’Agostino.

Chi è Silvio Campara

Silvio Campara è un ex modello e imprenditore di 45 anni. In pochi anni ha saputo trovare una strada proficua nel mondo della moda di lusso, basti pensare che nel 2020 è riuscito nell’impresa di fare registrare 260 milioni di euro di fatturato della sua società.

Chiara Ferragni e il tentativo di rilanciarsi

L’influencer cremonese, dopo lo scandalo dei pandori, è finita al tappeto dal punto di vista imprenditoriale, venendo abbandonata da tutti i brand big. In questi mesi sta tentando di rilanciarsi sui social, impresa per nulla semplice. La si è vista mettere in campo diverse strategie: dai video adolescenziali su TikTok, a quelli ‘empatici’ su Instagram. Per ora non sta andando benissimo. Troppe persone considerano la sua reputazione macchiata indelebilmente in questo momento. E per un’influencer non avere credibilità è un problema immenso.

Oggi le realtà imprenditoriali non vogliono associare i loro marchi all’ex moglie di Fedez, in quanto di riflesso potrebbero avere loro stessi danni di immagine. Un periodo molto complesso per la Ferragni che nel giro di qualche mese si è ritrovata dalle stelle alle stalle, chiudendo anche il matrimonio con l’ex marito, il quale è arrivato in tempi non sospetti a definire “tossica” la relazione vissuta con la madre dei suoi figli.