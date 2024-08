Le Ferragni: scrocco disperato e vita ‘low cost’. Web impietoso

Sembra proprio che Chiara Ferragni stia vivendo una seconda vita. Purtroppo non lo diciamo in senso positivo. Infatti l’influencer piu famosa al mondo, fino ad un anno fa, volava con aerei privati e aveva accesso a location esclusive. Oggi la ritroviamo in abiti decisamente piu economici che sale su aerei delle compagnie low cost. La vita della Ferragni dopo il “Pandoro Gate” ha subito una parabola discendente che non sembra volere arrestarsi.

Infatti malgrado i numerosi tentativi di Chiara, l’influencer non sembra riuscire a recuperare terreno. Questa nuova versione di se stessa che s’immerge nel popolare e che accoglie a braccia aperte i suoi seguaci non sembra convincere nessuno. Soprattutto non sembra convincere i vari brand a cui faceva da sponsor. Tant’è che quasi tutti l’hanno abbandonata per non rischiare un danno d’immagine. Malgrado ciò, invece di concentrarsi sul risanamento societario, sembra che Chiara e famiglia siano sempre alla disperata ricerca di un passato che ormai non tornerà più.

Chiara Ferragni e la nuova vita low cost: i disagi di una comune mortale

Infatti circolano voci secondo le quali la famiglia Ferragni sia disposta a tutto pur che sia gratuito. I viaggi low cost e il nuovo stile di vita sembrano seguire questa filosofia dello “scrocco selvaggio”. Difficile immaginare una cosa del genere ma le mosse di Chiara e famiglia, da quando è successo il danno mediatico, non hanno una logica evidente. Anche Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara, ha viaggiato in Canada come una normale cittadina italiana. Adottando una compagnia aerea canonica senza viaggi extra lusso e jet privati. Tant’è che sembra che la sua valigia sia andata persa. A chi di noi non è successo almeno una volta nella vita?

Ecco la situazione pare lampante. Chiara cerca di dissimulare e comportarsi come se nulla di tutto ciò stia accadendo. Lo scopo, immaginiamo, sia quello di recuperare un minimo di credibilità. Così che possa tornare a sponsorizzare brand importanti. Il problema è che quello che lei ha vissuto non tornerà mai piu. La vita di un tempo fatta di lussi esagerati ed esperienze incredibili è chiusa in un cassetto per sempre.

Chiara, Valentina e Marina hanno vissuto in una bolla di vetro in cui, per qualche ragione assurda, erano sempre al primo posto. In qualsiasi ambito primeggiavano e il mondo le apprezzava per il loro operato. Poi di colpo la bolla è esplosa. Loro sono tornate ad essere delle comuni mortali. E come tali devono meritarsi quello che ottengono. Si tratta di questo. Chiara Ferragni deve capire cosa sa fare veramente bene e deve semplicemente mettersi a farlo. E poi certo dovrà anche iniziare a pagarsi le vacanze!