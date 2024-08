Fedez sta con Luna, salta il viaggio in Perù di Ferragni e Campara

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, è stato pizzicato nuovamente dal magazine Chi in dolce compagnia. Altro giro, altro flirt, il terzo della lunga estate del rapper. Prima Garance Authié, poi Sveva Magatti ed ora Luna Shirin Rasia, con la quale è stato immortalato in atteggiamenti teneri e affettuosi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato anche i dettagli della frequentazione. Lei ha 23 anni ed è stata fidanzata in passato con Michele Merlo, compianto ex allievo di Amici di Maria De Filippi scomparso tragicamente nel 2021.

Luna è bolognese ed è nata da madre venezuelana. Ha studiato Economia e dopo la morte di Michele ha passato del tempo a Fuerteventura, prima di tornare in Italia. La scintilla con Fedez sarebbe scoccata in un non meglio precisato locale. Poi i due si sono diretti in Sardegna, a Porto Cervo. Ed è nell’esclusiva location dell’isola che Chi li ha pizzicati.

La passione “è esplosa in barca – si legge su Chi Magazine -. Nulla di male, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Ma, forse, una ragazza ferita, che ha vissuto il dramma che ha affrontato Luna, va avvicinata con la massima cura. La passione non manca, e nemmeno la tenerezza, ma la progettualità di Fedez, negli ultimi mesi, non supera le due settimane”.

Nel frattempo impazza il gossip anche sull’ex moglie del rapper, Chiara Ferragni. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto che la vicinanza a Silvio Campara, al Ceo di Golden Goose sposato e con prole, è sempre più “pericolosa”. Secondo le informazioni in possesso di Parpiglia, che ha dichiarato di avere notizie certe che non possono in alcun modo essere smentite, la Ferragni e Campara avrebbero addirittura progettato di fare un viaggio assieme in Perù. Quando però la loro particolare intesa ha fatto capolino nella cronaca rosa del Bel Paese avrebbero deciso di far saltare l’avventura.

Il punto sarebbe che Campara e la moglie non sarebbero separati e quest’ultima starebbe vivendo un periodo molto difficile proprio a causa della sbandata che il marito avrebbe preso per l’influencer cremonese. La compagna del Ceo di Golden Goose avrebbe addirittura affrontato Chiara direttamente, chiamandola al telefono e scrivendole dei messaggi, “senza ricevere MAI risposta dalla Ferragni che ha letto… ed è andata oltre”, sostiene sempre Parpiglia.

Il giornalista ha aggiunto che la Ferragni avrebbe perso la testa e sarebbe disposta a tutto pur di imbastire una frequentazione con Campara. La moglie di quest’ultimo, però, starebbe facendo di tutto per provare a salvare il matrimonio. Una situazione delicatissima. Per il momento l’unica cosa certa, sempre a detta di Parpiglia, è che il viaggio in Perù non ci sarà. Scoppierebbe il finimondo a livello mediatico. Per questo la Ferragni e il manager avrebbero scelto di frenare su tale punto. Chissà se faranno un passo indietro definitivo oppure se l’attrazione vincerà su tutto e tutti, anche sul matrimonio di lui.