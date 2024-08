Fedez beccato con l’ex di Michele Merlo: “Ho visto un bacio”

Fedez sarebbe stato beccato in compagnia dell’ex fidanzata di Michele Merlo. Questa è l’ennesima segnalazione che riguarda il rapper, ormai lontanissimo da Chiara Ferragni, che si sta godendo le vacanze con i figli Leone e Vittoria, la mamma e la famiglia della sorella Francesca. Mentre anche l’imprenditrice digitale è protagonista delle ultime notizie di cronaca rosa con una nuova presunta relazione, pare che Federico si sia fatto beccare insieme a un’altra ragazza mentre si scambiavano un bacio a stampo. Questo è ciò che riporta un utente su Instagram a Very Inutil People, che riporta l’intera indiscrezione.

“Ho visto Fedez ieri sera al Phi Beach dare un bacio a stampo a questa ragazza con il caschetto. Niente video purtroppo, non ho fatto in tempo. Io ho visto solo un bacio, erano al tavolo insieme ad altre persone”

Chi ha riportato tale segnalazione si chiedeva chi fosse questa misteriosa ragazza. Dopo qualche ricerca, Very Inutil People ha segnalato chi potrebbe essere la giovane con cui Fedez pare si sia scambiato un bacio all’interno della discoteca Phi Beach, mentre si trovavano in compagnia di altre persone. Pare che questa ragazza sia Luna Sharin Rasia, modella di Bologna ed ex fidanzata di Michele Merlo. Quest’ultimo è il defunto cantante, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, che nel 2021 è morto a causa di una leucemia fulminante. Luna è stata la sua ultima fidanzata, che dopo la sua scomparsa ha condiviso un dolce messaggio di addio.

Ora pare che Luna abbia un flirt con Fedez. Va precisato che si tratta solo di un’indiscrezione, da prendere con le pinze. Infatti, non vi sono foto e video che provano questa segnalazione. Soprattutto, non vi sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Finora Federico ha sempre preferito non confermare o smentire le notizie di gossip che lo riguardano. Fino a qualche giorno fa si pensava che la sua nuova fiamma fosse Sveva Magatti. Di quest’ultima si è parlato da quando era stato beccato in compagnia di una ragazza mora dal settimanale Chi.

E proprio la nota rivista in queste ore, con il nuovo numero di oggi, ha deciso di pubblicare le foto che ritraggono Chiara Ferragni in compagnia di Silvio Campara. Tali scatti andrebbero a confermare che l’imprenditrice digitale avrebbe voltato pagina e avrebbe una nuova relazione. Ma anche in questo caso è bene prendere il tutto con le pinze, in quanto i due diretti interessati non hanno dato conferme o smentite al riguardo.

Intanto, Fedez si trova al mare con i suoi amici, dopo aver affrontato una nuova disavventura in ospedale. Tra i presenti compaiono alcune ragazze e una, in particolare, ha attirato l’attenzione dei fan. Questa ragazza con i capelli neri e gli occhiali da sole corrisponderebbe alla giovane che il rapper avrebbe baciato in discoteca, appunto Luna. Non resta che attendere per scoprire se tra le tante segnalazioni e indiscrezioni qualcuna verrà confermata. Intanto, c’è chi ancora crede che tra i Ferragnez possa presto scattare di nuovo la scintilla.