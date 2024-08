Silvio Campara e Ferragni, rivelazioni scottanti di Chi: dettagli e foto

Chi se non Alfonso Signorini poteva mettere in fila le vicende dello scoop dell’estate? Chi Magazine, dopo che Dagospia ha sussurrato che Chiara Ferragni e Silvio Campara si stanno frequentando in gran segreto, è andato a fondo della questione, facendo emergere retroscena e prove “scottanti”. Come noto lui non è il signor nessuno, bensì un ex modello oggi Ceo di Golden Goose. Il gossip è alquanto rovente in quanto il manager è sposato. E, udite udite, secondo quanto sostiene il settimanale diretto dal conduttore del GF, l’uomo avrebbe conosciuto l’ex moglie di Fedez proprio mentre si trovava in compagnia della moglie.

Per capire cosa sarebbe accaduto bisogna tornare allo scorso giugno, quando l’influencer cremonese e Campara si sono incrociati ai bagni Piero di Forte dei Marmi. Tutto avrebbe avuto origine da qui. Ferragni e Silvio avrebbero cominciato a parlare all’ombra di uno dei tendoni dei bagni e sembra che già si conoscessero. Lei in quel momento si trovava in spiaggia con l’inseparabile amico Angelo Tropea, lui era invece lì con la moglie. Ebbene, i due avrebbero discusso di lavoro. Il punto è che sarebbe scattato qualcosa.

Qualche giorno dopo metà giugno, infatti, sembra che Campara e la moglie si siano allontanati. Nel frattempo la Ferragni si stava continuando a godere le vacanze, facendo tappa a Capri. E proprio sull’isola campana avrebbe mostrato inebriata di adrenalina le foto di Silvio agli amici. E la presunta storiella con l’ortopedico Andrea Bisciotti? Quella sarebbe stata solo un diversivo per distogliere l’attenzione dal Ceo di Golden Goose.

Si arriva ai giorni nostri. L’ex moglie di Fedez al momento si trova a Mykonos, assieme alla sorella Francesca e alla mamma Marina Di Guardo. Campara invece è sempre a Forte dei Marmi. Chi Magazine, però, nota un dettaglio non da poco: il manager non sarebbe in compagnia della moglie. Il settimanale sostiene che lo si vede spesso al telefono con un largo sorriso e c’è chi assicura che presto rivedrà l’influencer cremonese. Non resta che attendere l’evoluzione della vicenda. Chissà se davvero la pagina del dopo Fedez si intitolerà Silvio Campara.