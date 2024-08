Chiara Ferragni s’è svegliata finalmente: la frase sul Mulino Bianco

Meglio tardi che mai, viene da dire. Dopo aver riempito la sua bacheca Instagram per anni di foto ‘perfette’ familiari, Chiara Ferragni pare che si sia svegliata dal sogno. Anche perché passare dal sogno all’incubo è un attimo. E chi meglio di lei lo può sapere dopo che da un giorno all’altro, a causa del pandoro gate, ha visto la sua credibilità polverizzarsi. Poi a sgretolarsi è stato il suo matrimonio con Fedez. Si credeva che che fosse la famiglia del Mulino Bianco (mica perché se lo sono inventato migliaia di persone, ma semplicemente perché i due ex coniugi hanno quasi sempre mostrato un quadretto zuccheroso della loro love story), si è invece saputo successivamente che quel legame coniugale era tutto tranne che sereno e amorevole. Addirittura Fedez è arrivato a definire “tossico” il rapporto avuto con l’ex moglie. Alla faccia dell’idillio.

In questi giorni la Ferragni sta tentando diversi escamotage social per tornare ad essere ‘appetibile’. Sta puntando quasi tutto sulla sua family d’origine e un po’ sui suoi figli. Su questi però non si può inventare granché, se non riprenderli a volto coperto visto che Fedez ha ritenuto necessario in questo momento tutelarli (per anni il rapper ha mostrato i suoi pargoli ovunque, adesso invece li tutela. Comunque, anche per lui, vale l’adagio meglio tardi che mai). Ma si torni all’influencer cremonese che si trova a Mykonos con la madre e la sorella Francesca.

La Ferragni ha postato un collage in cui la si vede in una foto con le due parenti oggi, in un’altra con le due care 32 anni fa, sempre a Mykonos. Naturalmente all’epoca era piccina, ad essere cambiata poco e niente la madre Marina Di Guardo che è invecchiata benissimo.

Ovviamente lo scatto ha innescato una miriade di commenti tra i ‘seguaci’. Una fan ha scritto che sembra di vedere la famiglia del Mulino Bianco. L’intervento ha attirato l’attenzione dell’ex moglie di Fedez che ha risposto così: “Non esiste. Le famiglie sono belle anche nel non essere perfette”. No, esatto. Stavolta la Ferragni ha proprio ragione: le famiglie in stile Mulino Bianco non esistono. E non lo era nemmeno la sua.