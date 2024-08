Chiara Ferragni, vita capovolta: ora oscura i marchi nelle foto

Ci sono alcuni gesti emblematici che dicono più di mille parole e fanno ben comprendere la piega presa da certe situazioni. A tal proposito casca a fagiolo un dettaglio che non è passato inosservato contenuto nell’ultimo post pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni. L’influencer cremonese in queste ore si trova a Mykonos, assieme ai suoi figli Leone e Vittoria. Nel tardo pomeriggio di sabato 3 agosto ha deciso di divulgare sul suo profilo degli scatti con i suoi frutti d’amore, non ripresi in viso, come da accordi con l’ex marito Fedez. A colpire il fatto che l’ex regina di Instagram ha provveduto a coprire il marchio del costume da bagno della piccola Vittoria.

La piccina ha indossato un costumino di MC2 Saint Barth, marchio specializzato in beachwear. In diverse altre occasioni la Ferragni ha mostrato i suoi figli con i capi di abbigliamento del brand. Anche lei li ha messi più volte. Curioso notare come un tempo fosse ricercata dalle aziende, mentre ora si sia ritrovata a oscurare le etichette. Gesti emblematici che fanno ben comprendere come la musica sia cambiata nel giro di pochi mesi. Una vita capovolta. Il Balocco Gate ha mandato in fumo la sua credibilità, di conseguenza le collaborazioni sono venute meno, con tutto ciò che ne deriva a livello economico e di fama.

Tanti utenti hanno poi commentato il recente ricovero di Fedez, che ha avuto altri problemi di salute. Venerdì notte è stato curato al pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi. Non appena la Ferragni ha postato le foto con i figli a Mykonos, diversi internauti hanno iniziato a rumoreggiare, sostenendo che pubblicamente avrebbe potuto mandare un messaggio all’ex marito. Altri fan hanno invece difeso l’influencer, scrivendo che ormai, qualunque cosa faccia, si ritrova sommersa da critiche.

Questo il ragionamento di coloro che si sono schierati dalla parte di Chiara: se avesse mostrato sui social vicinanza a Fedez, i ‘criticoni’ avrebbero detto che stava strumentalizzando una situazione delicata; se invece se ne sta zitta, i medesimi ‘criticoni’ la offendono dicendo che se ne frega dell’ex coniuge. In effetti non se ne esce proprio.