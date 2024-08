Gossip su Zalone e Raffaele, visti entrare dallo stesso portone

Inizialmente, era stato il sito Dillinger News di Fabrizio Corona a lanciare la notizia: “Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme”. Immediata la replica di Virginia, che aveva prontamente smentito i rumors con la classica frase: “Siamo solo amici”.

Le rivelazioni di Dagospia

Tuttavia, la situazione si è complicata quando Dagospia ha annunciato la separazione tra Checco Zalone e Mariangela Eboli, un legame che sembrava indistruttibile, arricchito da due figlie e da una serie di progetti professionali condivisi.

Ora, però, Dagospia rincara la dose, sollevando nuovi dubbi:

“Perché Checco Zalone e Virginia Raffaele hanno preso l’abitudine di entrare e uscire frequentemente da un portone nel quartiere romano di Rione Monti?”

Le prime voci su una possibile relazione tra Virginia Raffaele e Checco Zalone sono emerse quando il sito di Fabrizio Corona ha lanciato l’indiscrezione ancora mesi fa.

Nonostante la comica abbia smentito immediatamente, il gossip non si è mai spento, anzi è stato alimentato ulteriormente dalle notizie di Dagospia. La recente separazione di Checco Zalone dalla sua storica compagna, Mariangela Eboli, con cui ha condiviso una relazione di 19 anni e due figlie, ha contribuito a intensificare questo tipo di speculazioni.

La domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore è: cosa sta accadendo realmente tra Virginia Raffaele e Checco Zalone?

Per ora, nessuno dei due ha fatto dichiarazioni sui social, né per confermare né per smentire i rumors. Tuttavia, sempre secondo Dagospia, la frequentazione tra i due sembrerebbe essere già in corso.

La crisi tra Zalone e la moglie

Checco Zalone e Mariangela Eboli hanno condiviso un lungo percorso professionale e personale che risale ai tempi in cui si esibivano nei piano bar: lui al pianoforte, lei alla voce, insieme formavano una coppia artistica che nel tempo, ha accompagnato anche la loro relazione sentimentale.

Con l’arrivo del successo, il duo però si è trasformato e Checco Zalone ha fatto il salto di qualità, passando da Zelig alle grandi produzioni cinematografiche, diventando una delle figure più influenti della comicità italiana. Mariangela invece, pur rimanendo un punto di riferimento nella sua vita, è rimasta sempre lontana dai riflettori.

Secondo quanto riportato da Dillinger News, la rottura tra Checco e Mariangela non è un fatto recente. Fonti vicine al comico hanno rivelato che i problemi nella coppia erano presenti da diversi anni, indipendentemente dalle nuove frequentazioni di lui.

“È una situazione che si trascinava da tempo”

hanno spiegato le fonti, sottolineando che la separazione era già avvenuta ben prima dell’inizio dei gossip su una possibile nuova relazione di Zalone.

Questo lascia intendere che la crisi nella coppia fosse profonda e datata, sollevando dubbi su quanto la nuova frequentazione con Virginia Raffaele possa aver realmente influito in qualche modo sulla fine del loro rapporto.