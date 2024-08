Clio MakeUp, l’ex ignora le figlie? Sfogo di lui, perfetto silenzio di lei

Ci sono influencer e influencer. Da un lato, troppi, che puntano tutto sulla sovraesposizione della loro vita privata. Attraverso l’esca di figli, cavolate di ogni genere, amori idilliaci e altra fuffa fanno incetta di followers e poi vendono la qualunque. Dall’altro lato, troppo pochi, ci sono quelli seri che non si fanno vedere ogni tre per due con prole e quant’altro, ma lavorano sulla qualità e su un target ben definito. Tra questi c’è Clio “Make Up” Zammatteo. Emblematico il modo in cui lei e l’ex marito Claudio Midolo stanno gestendo la separazione, annunciata lo scorso luglio, dopo quasi vent’anni di matrimonio e la nascita di due figlie.

Clio, dopo aver confermato ciò che si era capito da settimane, ossia che con Midolo la love story era giunta al capolinea, ha spiegato che assieme all’ex ha deciso di comune accordo di separarsi, aggiungendo che continuerà a lavorare con lui e che nonostante il crac d’amore sono rimasti stima e rispetto. Stesso discorso fatto da Claudio. La notizia si è sgonfiata in fretta per il semplice motivo che i due ex coniugi non ne hanno più parlato, tirandosi fuori dal circolo vizioso del gossip. Insomma, entrambi non voglio acquisire fama con teatrini di dubbio gusto. Meglio risolvere le vicende private, visto che ci sono di mezzo anche figlie minori, lontano dai riflettori e continuare a lavorare sodo.

Come è arcinoto qualche mese fa pure Fedez e Chiara Ferragni, altre due star del web, si sono detti addio. Loro hanno fatto il contrario di Clio e Claudio: tutto in piazza, interviste in tv, interventi social, frecciatine su Instagram e tanti altri show mostrati al globo. Non proprio un bel vedere, ma tant’è. Solo in rare circostanze invece Midolo e Zammatteo sono tornati a parlare della rottura. Anzi, Clio mai l’ha fatto optando per un silenzio perfetto, mentre Claudio è stato protagonista di un paio di sfoghi giusti e sacrosanti.

Claudio Midolo e gli sfoghi contro gli haters

L’uomo, su Instagram, nei giorni scorsi, ha postato una foto in compagnia di amici e amiche. Una donna ha tuonato: “Quindi hai già una nuova compagna? Sembravate così affiatati tu e Clio”. In questo caso Midolo si è limitato a piazzare un emoj della figura che si dà la mano in fronte. Tradotto: meglio tacere innanzi a simili scemenze.

“Vergogna, al caz**ggio invece che stare con i figli”, ha ringhiato una tale Erika sotto a un video in cui Claudio è in barca con amici. In questo caso l’ex di Clio si è incavolato: “Se non si sa è meglio tacere, altrimenti si rischia di fare una figura di m…”. Anche un’altra donna lo ha accusato di trascurare i figli. “Tutto bene?”, la risposta sarcastica di Midolo. Proprio vero che gli odiatori hanno il cervello piccolino piccolino.