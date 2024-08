Manila Nazzaro: “Riserva ovarica, fertilità e scienza: voglio un figlio”

Dopo il coronamento del loro amore con le nozze celebrate lo scorso 4 maggio, Manila Nazzaro e Stefano Oradei vogliono a tutti i costi un figlio. Lei ha 46 anni (47 il prossimo 10 ottobre), lui 40 (41 il prossimo 11 ottobre). Intervistata dal magazine Di Più, la showgirl e conduttrice ha dichiarato che assieme al neo marito è disposta a fare qualsiasi cosa pur di diventare di nuovo madre (la Nazzaro ha già due figli, nati dal precedente matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza, il ballerino invece non è mai diventato padre).

In particolare Manila ha spiegato che sta benissimo con Stefano e che con lui condivide il desiderio di avere una famiglia più grande. “Ho deciso di lottare per avere un figlio a 46 anni”, ha chiosato la conduttrice, aggiungendo di sapere che vista la sua età non sarà facile realizzare il sogno di avere un bebè. Non facile, ma nemmeno impossibile. Per questo ha sottolineato che è disposta anche ad affidarsi a dei trattamenti specifici per rimanere incinta:

“Non è semplice diventare mamma ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza. Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Sono fertile e ho una buona riserva ovarica”.

La Nazzaro ha concluso l’intervista dicendo che un figlio completerebbe ulteriormente il legame che ha con il neo marito.

Manila Nazzaro: il matrimonio con Cozza e la storia finita male con Lorenzo Amoruso

Come poc’anzi accennato, Manila ha già un matrimonio alle spalle: è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza. Durante la relazione sono nati due figli. Successivamente ha conosciuto un altro ex giocatore, Lorenzo Amoruso, con il quale è rimasta legata alcuni anni.

I due hanno anche partecipato assieme a Temptation Island e sono stati protagonisti di diverse interviste di coppia in tv. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, poi ad inizio 2023 è arrivata la rottura, con la showgirl che ha riservato parole di fuoco nei confronti di Amoruso; ha sostenuto di essersi resa conto che stava vivendo un rapporto tossico. Inoltre ha affermato che lui ha mentito in diversi frangenti sul suo conto. Amoruso ha smentito di aver trattato male l’ex e di averle mancato di rispetto. Dopo l’addio, la conduttrice ha conosciuto Stefano Oradei con cui è convolata a nozze lo scorso 4 maggio.