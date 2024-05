Manila Nazzaro e Oradei: annuncio sul figlio e confidenza di Todaro

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ospiti a Verissimo, hanno raccontato le emozioni provate nel giorno del loro matrimonio, svoltosi nei giorni scorsi. Prima si sono sposati con rito civile al Campidoglio, poi hanno dato una gran festa a Villa Maini, location esclusiva nel cuore di Roma. La coppia è sbocciata poco più di un anno fa. Ed è stata travolta da un colpo di fulmine che ha innescato una “favola d’amore“, come rimarcato più volte dall’ex volto di Ballando con le Stelle e dalla conduttrice

“Non credevo al colpo di fulmine, ma poi ho deciso di crederci e lasciarmi andare. Sto vivendo una favola”, ha dichiarato una commossa Manila innanzi alla padrona di casa Silvia Toffanin. Le ha fatto eco Oradei: “Una cosa travolgente e straordinaria”. La Nazzaro ha ripreso la parola ed ha raccontato un aneddoto ultra romantico: “Lui mi rende ogni giorno una donna felice. La prima notte dopo le nozze in Campidoglio mi ha fatto trovare una lettera d’amore e un solitario sotto il cuscino, lui davvero è straordinario”.

Verissimo, il gesto di Silvia Toffanin e le parole di Todaro

A Verissimo è poi stata lanciata una clip in cui sono passate diverse immagini della festa nuziale organizzata a Villa Maini. Diversi anche i contributi degli invitati. “Ti conosco da quasi 30 anni e mai ti ho visto felice come da quando stai con Manila”, ha scandito Raimondo Todaro, amico stretto di Oradei nonché suo testimone di nozze. Terminato il video omaggio, Manila è scoppiata a piangere a Verissimo, travolta dalle emozioni. Silvia Toffanin si è subito alzata dalla sua postazione ed è corsa ad abbracciarla affettuosamente. Un gesto apprezzabile ed empatico.

Spazio poi alle critiche da cui è stata colpita la Nazzaro quando uscì allo scoperto con il danzatore. In quel periodo aveva da poco chiuso la lunga relazione vissuta con Lorenzo Amoruso. Molti storsero il naso nel notare che imbastì rapidamente un’altra love story. Così Manila sulla questione: “Mai me la sono presa più di tanto, non tutte hanno il coraggio di chiudere un libro e aprirne un altro. Quando c’è questo coraggio capisci quanto vale la pena di provare a essere felici”.

Stefano Oradei e Manila Nazzaro vogliono un figlio

Infine, Oradei, dopo aver spiegato che con la neo moglie andrà in viaggio di nozze alle Maldive, si è lanciato in un annuncio che ha il forte sapore del desiderio: “Il nostro sogno è incrementare la famiglia“. “Continuiamo a sognare”, l’eco di Manila che, laddove dovesse succedere, sarà contentissima di diventare nuovamente mamma, dopo i due figli avuti dall’ex marito Francesco Cozza.