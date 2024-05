Manila e Stefano: nozze da sceicchi! Tra i testimoni un prof di Amici

Fiori d’arancio per Manila Nazzaro e Stefano Oradei! I due si erano uniti con rito civile settimana scorsa in Campidoglio, ma oggi 13 Maggio si tiene la cerimonia di matrimonio in una location esclusiva! Un matrimonio con più di 150 invitati, una pioggia di vip e continui cambi d’abito per la sposa! Vediamo tutti i dettagli di queste nozze!

Manila e Stefano hanno documentato tutte le tappe del loro amore, dal primo incontro a Ballando Con Le Stelle fino al fatidico ”Sì, lo voglio”, pronunciato pochi giorni fa.

Mancava solamente il coronamento di questo sogno con una festa in pompa magna: la coppia non ha badato a spese per ospitare famiglia e amici in una location da urlo nel cuore di Roma.

Manila e Stefano: chi c’era e quanto hanno speso per il matrimonio

Il luogo scelto per festeggiare la loro unione è Villa Maini, addobbata con tappeti rossi e archi di fiori per l’occasione. Abbiamo spulciato un po’ e abbiamo scoperto che l’affitto della Villa per i matrimoni si aggira intorno ai 10.000 Euro! Ve lo avevamo detto che non hanno badato a spese!

Manila inoltre sfoggerà ben tre abiti da sposa diversi, uno per la cerimonia, uno per il ricevimento e uno per la festa a tarda notte, tutti e tre firmati da Diamond Couture, un atelier di Lecce con cui Manila ha collaborato per disegnare gli abiti.

Per quanto riguarda invece gli invitati, sono tutti nomi che ben conosciamo!

A celebrare il rito sarà il marito di Milena Miconi, damigella d’onore e migliore amica di Manila.

Con Milena, ad accompagnare la sposa all’altare ci saranno Angela Melillo e Veronica Maya. Peccato per l’assenza di Matilde Brandi che, naufragata sull’Isola Dei Famosi, si è persa addio al nubilato, matrimonio civile e cerimonia dell’amica.

A sorpresa spunta un altro nome molto noto dalla parte dello sposo! Testimone di nozze di Stefano Oradei infatti sarà nientepopodimeno che Raimondo Todaro, ballerino e professore di Amici.

Todaro e Oradei condividono una amicizia di lunga data, segnata dalla loro passione per la danza.

La festa è in corso in queste ore e di sicuro proseguirà fino all’alba, poi Manila e Stefano partiranno per New York con i figli di Manila e per la Toscana per un’altra vacanza di famiglia.

Le mete per il viaggio di nozze di coppia invece non sono ancora stabilite, ma si pensa alle Maldive o al Messico!