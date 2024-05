Manila Nazzaro e Oradei sposi: i dettagli e la reazione di Amoruso

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono ufficialmente marito e moglie. L’ex volto di Ballando con le Stelle e l’ex Miss Italia si sono sposati sabato 4 maggio. La cerimonia è stata celebrata con rito civile in Campidoglio, a Roma, innanzi a pochissimi invitati. Presenti le damigelle della sposa Milena Miconi e Angela Melillo. La grande festa con circa 150 ospiti si terrà la prossima settimana, il 13 maggio.

In Campidoglio, come consuetudine in questi casi, oltre agli sposi, sono stati presenti pochi parenti e amici stretti. Stefano e Manila hanno compiuto il gesto di scambiarsi le fedi e promettersi amore eterno. “Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola”, hanno scritto i neo sposi, condividendo uno scatto in cui sono state immortalate le loro mani intrecciate, impreziosite dagli anelli, simbolo di pegno sentimentale. Alla cerimonia ha preso parte anche l’ex marito della Nazzaro, l’ex calciatore Francesco Cozza.

Dopo la promessa, marito e moglie sono andati sulla terrazza dell’hotel Mecenate Palace, con vista mozzafiato sulla Basilica di Santa Maria Maggiore. Qui si è svolto un ricevimento in cui c’è stato il taglio della torta. La grande attesa, però, è quella che porterà al 13 maggio, giorno in cui ci sarà il party nuziale vero e proprio. Come ha anticipato la coppia in una intervista recente rilasciata al settimanale Chi, alla cerimonia saranno presenti anche nomi big della tv e un totale di circa 150 invitati.

Il pasto e i relativi festeggiamenti del matrimonio si svolgeranno nella fantastica location Villa Miani, a Roma. Qui andrà in scena una seconda cerimonia che sarà officiata da Milena Miconi, la migliore amica della sposa e già damigella. “Forse avrei voluto una festa più raccolta, ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l’importanza che merita”, ha spiegato l’ex Miss Italia in tempi non sospetti.

La reazione di Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso, ex compagno di Manila, non ha commentato direttamente il matrimonio. Tuttavia nelle scorse ore, dopo che la Nazzaro e Oradei hanno fatto sapere di essersi scambiati gli anelli, ha postato una serie di Stories Instagram che pare che siano una reazione all’evento. In particolare, ha voluto precisare quanto sia innamorato dell’attuale fidanzata. Inoltre ha postato un paio di riflessioni sulla bellezza e la passione. Alla neo sposa fischieranno le orecchie.