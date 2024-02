Lorenzo Amoruso, la nuova bellissima fidanzata: addio Manila

Lorenzo Amoruso ha voltato definitivamente pagina dopo la fine burrascosa della convivenza con Manila Nazzaro. Una love story portata sotto i riflettori mediatici (l’ex coppia partecipò al reality show di Canale Cinque Temptation Island) e che pareva solida. Evidentemente non lo era, almeno a giudicare da come è terminata, con l’ex Miss Italia che ha accusato di comportamenti piuttosto gravi l’ex compagno, il quale ha smentito la versione della showgirl. Ebbene, ora il telecronista si è lasciato tutto alle spalle e nel giorno di San Valentino ha deciso di presentare pubblicamente sui social la sua nuova fidanzata.

Su Instagram l’ex calciatore ha fatto comparire due fotografie in cui lo si vede innamorato di Afarin, una donna mora e bellissima. “Sei la mia gioia, la mia serenità, con la tua dolcezza sei come il sole, con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso. Grazie”, ha scritto Amoruso sotto al post romanticissimo. Di Afarin non si sa praticamente nulla, a parte il fatto che dovrebbe aere origini iraniane. Tanti i fan che hanno commentato gli scatti, augurando il meglio alla neonata coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pier Paolo Amoruso (@lorenzo_amoruso_)

La ragazza su Instagram ha un seguito esiguo di poco più di mille followers. Dai post che pubblica si intuisce che è legata alla famiglia di origine e che le piace viaggiare. Una delle sue mete predilette è naturalmente l’Italia. Niente altro è trapelato al momento sulla donna che ha stregato Amoruso.

Per quel che riguarda Manila Nazzaro, anche lei ha voltato definitivamente pagina da tempo. Addirittura è pronta a risposarsi. La conduttrice, assieme al ballerino Stefano Oradei (ex volto di Ballando con le Stelle), sta vivendo una favola d’amore che sarà coronata con il matrimonio nei prossimi mesi. La coppia stessa lo ha raccontato di recente a Silvia Toffanin durante un’ospitata a Verissimo, rivelando anche la data esatta dell’evento: le nozze saranno celebrate il prossimo 13 maggio e alla festa parteciperanno circa 150 invitati.

Un amore tanto inaspettato quanto travolgente, che ha bruciato tutte le tappe. Basti pensare che Oradei ha fatto la proposta di matrimonio soli due mesi dopo aver conosciuto la showgirl, la quale ha accettato con gioia. Quando si dice colpo di fulmine…