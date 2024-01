Verissimo, Manila Nazzaro e Oradei: “Ci sposiamo!”. Tutti i dettagli

Come ogni weekend, anche oggi, sabato 20 gennaio, su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con “Verissimo“. In studio, sono arrivati diversi ospiti: gli attori di Terra Amara Selin Genç e Aras Şenol, l’ex campione di motociclismo Max Biaggi, Corinne Clery e i protagonisti di Temptation Island, Manuel Mara e Francesca Sorrentino, i quali hanno parlato del loro amore ritrovato. Inoltre, Silvia Toffanin ha ricevuto una sorpresa speciale da parte di Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La conduttrice ha accolto la coppia nel suo salotto per permettergli di fare un importante annuncio: l’ex Miss Italia e l’ex ballerino di Ballando si sposano!

Il matrimonio è fissato per il prossimo 13 maggio, con una lista di circa 150 invitati. L’ex vippona ha poi descritto nei dettagli la romantica proposta del ballerino, arrivata solo due mesi dopo l’inizio della loro storia. A seguito di una cena, Oradei ha deciso di chiedere a Manila di diventare sua moglie davanti ad uno dei monumenti più belli e simbolici del mondo, ovvero l’Altare della Patria a Roma. Ecco com’è andata:

Lui ha prenotato una cena in un ristorante a Roma con una vista pazzesca. Dopo questa cena meravigliosa ha deciso di fare una passeggiata per Roma. Dal ristorante all’Altare della Patria io non facevo altro che lamentarmi perché avevo i tacchi. Quando poi mi sono girata io lo vedo inginocchiato con l’anello. In quel momento ho realizzato tutta la mia vita e tutto quello a cui mi è stato detto “no”. Mi sono accovacciata ed ho iniziato a piangere. Io in quel momento non realizzavo, non riuscivo a parlare.

Dunque, una proposta totalmente inaspettata per Manila, che ha espresso tutta la sua gioia per aver finalmente trovato l’amore che tanto cercava. La prima persona a cui ha detto la grande notizia è stata la sua amica Manuela, per poi comunicarla al resto delle sue amiche, come Matilde Brandi, Angela Melillo etc che saranno le damigelle. Un’altra sua grande amica, Milena Miconi, invece, ufficerà la cerimonia. Riguardo ai figli della Nazzaro, avuti con l’ex marito Francesco Cozza, la presentatrice ha rivelato che sono estremamente felici della notizia, soprattutto grazie all’eccezionale rapporto che hanno instaurato con Stefano.

D’altro canto, a far da testimone ad Oradei ci sarà un suo grande amico: Raimondo Todaro, con il quale ha condiviso molti anni di lavoro insieme a “Ballando con le stelle“. “Io e lui siamo fratelli, c’è sempre stato nel mio momento del bisogno. Lui è stato il primo a cui ho comunicato di aver chiesto di sposare Manila. Lui sa tutto di me e voglio che sia il mio testimone di nozze”, sono state le parole di Stefano rivolte al prof di Amici, il quale ha poi inviato un video di congratulazioni alla coppia.