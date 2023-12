Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano: i dettagli delle nozze

Manila Nazzaro e Stefano Oradei potrebbero presto convolare a nozze. Questo è quanto annunciato dal settimanale Nuovo, che ha svelato alcuni presunti dettagli sull’imminente matrimonio tra l’ex Miss Italia e il ballerino. La coppia avrebbe quindi deciso di compiere il grande passo.

Matrimonio Oradei-Nazzaro: i dettagli

Stando a quanto riportato dal settimanale, Stefano Oradei e Manila Nazzaro avrebbero già fissato la data delle nozze, sebbene non l’abbiano ancora resa pubblica. I due dovrebbero pronunciare il sì nella primavera 2024, per la precisione a maggio. La cerimonia dovrebbe svolgersi a Roma e ad accompagnare Manila potrebbero essere i suoi due figli, nati dal primo matrimonio dell’ex Miss Italia con l’ex calciatore Francesco Cozza.

Rimane da capire se maggio 2024 sarà effettivamente il periodo in cui Stefano Oradei e Manila Nazzaro convoleranno a nozze. Al momento, i diretti interessati non si sono espressi e l’indiscrezione attende di trovare conferma. Nessun commento, inoltre, dall’ex compagno di Manila, Lorenzo Amoruso, la cui rottura (dopo cinque anni) era stata alquanto turbolenta.

Un’indiscrezione sul possibile matrimonio tra Oradei e Nazzaro era già arrivata da Chi Magazine lo scorso novembre. Anche il settimanale di Alfonso Signorini, che sembrava avesse ricevuto soffiate da amiche della coppia, aveva indicato maggio 2024 come periodo per il matrimonio. Sembrava, inoltre, che la coppia stesse facendo il possibile per mantenere il riserbo sulla questione, ma il tentativo di organizzare le nozze in gran segreto sarebbe stato vanificato da qualche chiacchiera di troppo da parte di persone vicine a Oradei e Nazzaro.

Il precedente matrimonio di Manila Nazzaro

Se effettivamente a maggio 2024 saranno fiori d’arancio, per Manila Nazzaro si tratterebbe del secondo matrimonio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, era stata sposata con Francesco Cozza dal 2005 al 2017. La separazione dall’ex calciatore, per ammissione della stessa Nazzaro, era arrivata in seguito alla scoperta della famiglia parallela di Cozza. Manila aveva poi avuto una love story, durata cinque anni, con Lorenzo Amoruso. La separazione, come accennato poc’anzi, era stata tutt’altro che tranquilla e i due si erano più volte attaccati pubblicamente. Amoruso aveva sostenuto che Manila stesse frequentando qualcuno quando era ancora impegnata con lui, mentre quest’ultima aveva più volte svelato come il rapporto con Amoruso fosse diventato una relazione tossica.