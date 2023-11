Manila Nazzaro e Stefano Oradei, nozze imminenti: spunta la data

La relazione tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei è partita con l’acceleratore e non è prevista alcuna battuta d’arresto. Tra le pagine del nuovo numero di Chi Magazine è comparsa un’indiscrezione eclatante sulla coppia. L’ex Miss Italia e l’insegnante di ballo potrebbero presto convolare a nozze. I due, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, avrebbero fatto il possibile per mantenere il segreto. Tuttavia, come recita un famoso detto, ‘se lo sanno in tre, lo sa anche il re’. Ed ecco che la notizia, in un attimo, ha fatto il giro del web.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso fin da subito di vivere alla luce del sole la storia d’amore con Oradei. L’ex volto di Ballando con le Stelle ha riportato serenità e armonia nella vita di Manila in un momento decisamente non facile. La 46enne era fresca di rottura con Lorenzo Amoruso dopo ben cinque anni. La separazione, com’è noto, è stata sofferta e turbolenta. È stato anche grazie al supporto del ballerino che la Nazzaro si è lasciata alle spalle quel capitolo doloroso della sua vita sentimentale.

Il primo passo importante, la convivenza, è arrivato rapidamente e il matrimonio, a quanto pare, non sarebbe soltanto un’idea astratta. Il settimanale Chi, che avrebbe ricevuto la soffiata dalle ‘amiche più intime e ciarliere’ della coppia, scrive che il grande giorno potrebbe arrivare a maggio 2024. Il tentativo di organizzare le nozze in gran segreto, dunque, sarebbe stato vanificato dalla chiacchiera facile di persone vicine ai piccioncini. In primavera saranno davvero fiori d’arancio?

Manila Nazzaro, il matrimonio naufragato e la rottura con Amoruso

Se l’indiscrezione trovasse conferma, per Manila Nazzaro si tratterebbe del secondo matrimonio. Prima di innamorarsi di Lorenzo Amoruso, l’ex Vippona era sposata con un altro ex calciatore: Francesco Cozza. Gli ex coniugi avevano pronunciato il sì nel 2005 e, dalla loro unione, sono nati Nicolas e Francesco Pio. Dopo 12 anni, Manila e Francesco si sono detti addio. La separazione, per ammissione dell’ex modella, è arrivata in seguito ad una scioccante scoperta: Cozza aveva una famiglia parallela.

Capitolo Lorenzo Amoruso. Nel 2020, la partecipazione dell’ex coppia a Temptation Island incantò i telespettatori, colpiti dalla genuinità dei loro sentimenti. Dopo anni di complicità, Manila ha sorpreso tutti decidendo di troncare con il pugliese. Da allora, entrambi non hanno perso occasione per attaccarsi pubblicamente, via social o in televisione. Amoruso ha insinuato che la sua ex avesse cominciato a frequentare qualcun altro mentre era ancora impegnata con lui. La Nazzaro ha svelato in più sedi, di recente anche nel salotto di Verissimo, che il rapporto con il pugliese era diventata a tutti gli effetti una relazione tossica.

La fine di un amore non è mai una passeggiata e, la maggior parte delle volte, la verità sta nel mezzo. Quel che è certo è che Manila Nazzaro ha ufficialmente voltato pagina e, chissà, presto il legame con Oradei potrebbe esser sugellato da una promessa per la vita.