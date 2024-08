Belen Rodriguez e Angelo, è già ritorno di fiamma: la segnalazione

Solo pochi giorni fa, il settimanale Diva&Donna ha annunciato la rottura tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano. Il giornale non ha dato dettagli sui motivi dietro la separazione, ma ha svelato che la showgirl argentina starebbe vivendo con grande angoscia quest’ennesima batosta sentimentale, tanto da aver confessato di temere di invecchiare sola. Sembra che la rottura tra i due non sia stata affatto amichevole, tutt’altro. Secondo quanto rivelato da Alessandro Rosica, che ha un buon rapporto con la conduttrice, ci sarebbero state accese discussioni, durante le quali sarebbero volati addirittura “piatti e bicchieri”.

Ebbene, a distanza di qualche giorno, pare che la crisi tra Angelo e Belen sia già rientrata. Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha ricevuto delle segnalazioni di utenti che avrebbero avvistato la coppia insieme. Prima, Angelo ha pubblicato una storia su Instagram dall’Isola di Albarella, in provincia di Rovigo. Poco dopo, un follower della Marzano ha riferito di averli visti insieme proprio sull’isola, mentre giravano su una golf car.

È importante precisare che si tratta solo d’indiscrezioni, quindi da prendere con le pinze. Inoltre, va detto che né Angelo né Belen hanno mai annunciato pubblicamente la loro rottura, lasciando aperti molti interrogativi. In realtà, la Rodriguez ha scelto di mantenere la relazione con l’ingegnere al riparo dai riflettori, a differenza delle sue precedenti storie. Di solito molto attiva sui social, la showgirl non ha mai mostrato il siciliano sul suo profilo né confermato ufficialmente il loro amore. Tutto ciò che si sa su di loro, infatti, è attraverso paparazzate o racconti di gossip.

Dopo la rottura (apparentemente definitiva) con Stefano De Martino dello scorso anno, la Rodriguez ha iniziato una relazione molto pubblica con Elio Lorenzoni. Nonostante le forti dichiarazioni d’amore, la storia è finita dopo pochi mesi. Da quel momento, Belen ha deciso di modificare il modo in cui condivide la sua vita privata, anche per tutelare la sua carriera. Secondo alcune voci, alcuni contratti significativi per il suo ritorno in televisione richiedevano che mantenesse la sua privacy e smettesse di parlare pubblicamente dei suoi flirt o dei conflitti con gli ex (come il noto sfogo contro Antonino Spinalbese e Stefano De Martino durante le ultime vacanze natalizie).

Dopo la separazione da Elio, Belen è stata avvistata prima con Giacomo Cavalli e poi ha subito avviato una nuova e riservata relazione con Angelo Edoardo Galvano, con il quale sembrava tutto procedere per il meglio fino al recente intoppo. A questo punto, non resta che aspettare per scoprire se i due sono già tornati insieme o se, invece, abbiano preso definitivamente strade separate.