Belen fuori di sé: “Antonino vada a lavorare, non mi rompa le pal*e”

Belen lapidaria con Antonino Spinalbese: poco fa, l’argentina ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui sembrerebbe scagliarsi ferocemente contro l’ex compagno. Ma, procediamo con ordine. Pochi giorni fa, Fabrizio Corona ha divulgato nel suo canale “Dilinger News” la notizia secondo la quale Spinalbese si sarebbe infuriato con l’ex fidanzata per l’affidamento della figlia Luna Marì durante le feste natalizie. La conduttrice ha infatti passato la Vigilia e il giorno di Natale all’Albereta insieme ad Elio Lorenzoni e la piccola Luna, mentre Santiago è stato con papà Stefano De Martino. Adesso, invece, dovrebbero partire tutti e quattro per raggiungere la famiglia di lei in Argentina e inaugurare lì l’anno nuovo.

A quanto pare, l’unica opzione che Belen avrebbe concesso ad Antonino era stata quella di prenotare una stanza vicino all’Albereta così da passare Natale da solo insieme a Luna. Un’opzione che Antonino avrebbe rifiutato, costringendolo dunque a passare tutte le feste lontano dalla figlia, che pare potrà rivedere solamente dopo Capodanno. Ebbene, il gossip si è rapidamente diffuso a macchia d’olio, venendo riportata da diverse testate giornalistiche. In questi giorni, Belen non ha voluto commentare la vicenda. Ma, passati la Vigilia e il Natale, la conduttrice non è riuscita proprio a stare in silenzio e ha dato la sua versione dei fatti sul suo profilo Instagram. Ecco il comunicato della Rodriguez:

Ho letto degli articoli alquanto diffamatori e equivoci sul mio conto, su mia figlia riguardanti il Natale. Ho visto post e stories create ad hoc cercando di passare da vittima davanti al pubblico e alla gente italiana, provando a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente. E lo sai bene. E invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. Non porre l’attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla Vigilia. E invito a non nominarmi mai più pubblicamente ma in forma privata. Altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta, ormai non ho più problemi a farlo.

Sebbene Belen non abbia fatto nomi, le sue parole fanno pensare che si stia rivolgendo proprio al padre di sua figlia Luna Marì, ovvero ad Antonino. Ma, quali sarebbero i post creati ad hoc per passare da “vittima“? A quanto pare, Spinalbese aveva condiviso una storia della sua cagnolina con scritto “Auguri a tutti i papà“, lanciando quindi una velata frecciatina all’ex fidanzata. Inoltre, stando a quanto riferito da Deianira Marzano, l’ex vippone avrebbe pubblicato anche un post con annessa stoccata alla Rodriguez. Tuttavia, il parrucchiere avrebbe poi cancellato tutto a causa dei tanti commenti negativi.

Quindi adesso i cani sono come i figli avvertite orn pic.twitter.com/7ExlYLMebw — NOEMI🌻 (@Noemis30) December 26, 2023

Belen su Antonino Spinalbese: “Ha fatto il GF grazie a me”

Il gesto di Antonino pare non essere affatto piaciuto alla Rodriguez, che sembra essere realmente furiosa. Secondo quanto dichiarato dalla showgirl, le cose sarebbero andate diversamente rispetto alle voci circolate in questi giorni; voci che sembrerebbe aver aiutato a divulgare lo stesso Spinalbese. O, almeno, questo è ciò che molti hanno interpretato dalle parole dell’argentina. Ma, non è finita qui.

Se ci fossero ancora dubbi su chi sia il destinatario del messaggio, Belen ha pensato bene di fare chiarezza rispondendo ad alcuni commenti su Instagram. “Succede che quando le persone non hanno un’occupazione, rompono le pa**e a quelli che ce l’hanno per trarne vantaggio. Non gli è bastato andare al GF grazie alla sottoscritta”, è stata la risposta della Rodriguez ad una delle tante domande ricevute sotto il suo ultimo post. “Fagli il cu*o a tutti, sono dei porci”, ha poi scritto un’altra seguace. Al che, l’argentina ha replicato: “La leonessa si è risvegliata”.

Questo il miglior pranzo di Natale pic.twitter.com/00ukvffM1i — Cactus. (@lookandlove) December 26, 2023

Insomma, dopo la famigerata intervista contro De Martino a Domenica In, Belen ha deciso di vuotare il sacco su tutto, lanciando archi e frecce agli uomini della sua vita. A questo punto, chissà se Antonino deciderà di replicare alle dure accuse della Rodriguez o preferirà scegliere la linea del silenzio, proprio come fatto da Stefano qualche settimana fa.