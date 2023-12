Belen, Natale con Elio e la figlia Luna Marì: “Spinalbese è furioso”

Nuovi problemi nella famiglia Rodriguez. Il 2023 è stato un anno molto difficile per Belen: dopo la separazione da Stefano De Martino, la showgirl argentina ha vissuto un periodo di forte depressione, tanto da essere stata anche ricoverata in una clinica. La conduttrice è poi riuscita a ritrovare la serenità anche grazie al nuovo compagno Elio Lorenzoni, con il quale le cose sembrerebbero andare a gonfie vele. I due si preparano infatti a trascorrere le festività insieme a tutta la loro famiglia allargata. Prima, dovrebbero trascorrere il Natale all’Albereta e successivamente dovrebbero raggiungere l’Argentina per dare il benvenuto al nuovo anno.

Tuttavia, la partenza della showgirl sembrerebbe aver portato ad un nuovo scontro in questa famiglia allargata. Questa volta, però, non c’entrerebbe Stefano De Martino, bensì il padre della piccola Luna Marì, ovvero Antonino Spinalbese. Questo perché Belen sarebbe intenzionata a portare per tutte le festività con sé la bambina, mentre Santiago resterà con papà Stefano. Questa decisione non sarebbe affatto piaciuta ad Antonino, che pare essere andato su tutte le furie. A riportare la notizia è stato Fabrizio Corona sul suo canale “Dilinger News”, dove ha raccontato che l’ex vippone starebbe vivendo malissimo la scelta di Belen di non fargli passare questi giorni di festa insieme alla figlia.

Antonino Spinalbese furioso con Belen Rodriguez: cosa sta succedendo

L’unica opzione che la Rodriguez avrebbe concesso a Spinalbese sarebbe quella di prendere un albergo all’Albereta il 25 dicembre, così da trascorrere almeno il Natale solo insieme alla piccola. Successivamente, Belen sarebbe comunque intenzionata a partire per l’Argentina insieme ad Elio Lorenzoni e Luna Marì, raggiungendo il resto della sua famiglia che si trova già nel paese sudamericano. Tuttavia, Antonino non avrebbe accettato la possibilità fornitagli dalla conduttrice e sarebbe quindi costretto ad aspettare il nuovo anno per riabbracciare sua figlia.

A questo punto, bisognerà attendere per capire come si evolverà questa storia e quali saranno le azioni di Antonino, al momento furioso, dopo le scelte prese dall’ex compagna riguardo la figlia che hanno in comune.