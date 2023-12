Cecilia Rodriguez mamma? Il commento di Spinalbese, lei lo ignora

Cecilia Rodriguez sarebbe “perfetta” come mamma. Parola di Antonino Spinalbese, suo ex cognato. Il commento, a sorpresa, è stato scritto sotto a un post della sorella di Belen che su Instagram ha postato una serie di scatti con i suoi nipotini, Santiago e Luna Marì. Come è arcinoto sono i figli di ‘Belu’, avuti rispettivamente da Stefano De Martino e dallo stesso ex parrucchiere spezzino. E come ha reagito la compagna di Ignazio Moser all’intervento di Antonino? Lo ha beatamente ignorato, senza rispondere alcunché. Semplicemente le è sfuggito il commento oppure ha ritenuto non opportuno rispondere? Chissà…

Chi invece ha trovato azzeccate le parole dell’ex gieffino sono stati molti followers che a centinaia hanno pigiato l’emoj del cuore rosso, mostrando di aver apprezzato il gesto. In particolare Spinalbese ha scritto “saresti perfetta” nel vedere la Rodriguez minore in compagnia dei nipoti, volendo sottendere che crede che se un giorno diventerà madre svolgerebbe tale ruolo in modo eccellente.

A proposito di maternità: in diversi frangenti la modella argentina ha reso noto di essere intenzionata a mettere su famiglia. A frenare i suoi desideri è stato il compagno Ignazio il quale, almeno per ora, è più restio sulla questione figli. L’influencer e sportivo trentino, in varie interviste, ha rivelato che pure lui vorrebbe avere dei frutti d’amore, ma più in là, in quanto in questo momento non si sente ancora prontissimo.

Il matrimonio annunciato e rimandato a data da destinarsi

Pare invece fatta per il matrimonio, altro desiderio di Cecilia: qualche mese fa Ignazio ha fatto la proposta di nozze alla compagna che naturalmente ha detto sì (pure su tale tasto la Rodriguez ha battuto parecchio e, alla fine, Moser l’ha chiesta in sposa). L’evento nuziale era stato annunciato per l’autunno 2023. Ebbene, l’autunno è arrivato ma dei fiori d’arancio nemmeno l’ombra.

La coppia ha spiegato che il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi perché alcune persone care tra gli invitati in quel periodo non avrebbero potuto prendere parte ai festeggiamenti. Si resta in attesa di capire quando i due piccioncini convoleranno a nozze.