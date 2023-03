Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano annunciato le nozze i primi di novembre. Inizialmente si era parlato di ottobre, ora a distanza di quasi cinque mesi la data non è ancora fissata. Ad annunciarlo è la stessa showgirl che nel rispondere alle domande dei suoi followers su Instagram dichiara che ci sono dei problemi organizzativi legati soprattutto alla lista degli invitati.

“Ci sono dei problemi perché mia zia, che ben conoscete, come la chiamiamo noi la zia loquita non potrà venire ad ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente più avanti. Non vi preoccupate, non siate così ansiosi, che tanto lo vorrete a sapere. Non lo so io, volete che ve la dica a voi?”