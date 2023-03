Francesco Moser ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista al Corriere nella quale ha avuto occasione di parlare, oltre che della sua lunga e fortunata carriera nel mondo del ciclismo, anche del suo rapporto con il figlio Ignazio Moser e con la futura nuora Cecilia Rodriguez. Da ormai diverso tempo, infatti, c’è nell’aria profumo di nozze fra i due, che in realtà in tempi non sospetti pareva fossero sul punto di lasciarsi per sempre a causa di presunte corna di Ignazio ai danni di Cecilia.

Cosa ne pensa, dunque, Francesco Monte della sorella di Belen e della possibilità che presto potrebbe diventare sua parente? La risposta dell’ex sportivo da questo punto di vista è stata piuttosto sibillina. A dire il vero sembra che Francesco Moser abbia in realtà lasciato intendere al giornale che avrebbe forse preferito un altro futuro per il figlio.

Quando è stato chiesto all’ex ciclista se avesse fatto il tifo per la coppia, ai tempi, Moser senior si è infatti limitato a dichiarare: “Ognuno sceglie la sua vita. Io ho le mie idee, ma non sempre si avverano e mi adatto“. Stando alle sue parole, insomma, sembra che se Cecilia Rodriguez fosse rimasta con il suo fidanzato dell’epoca, Francesco Monte, lui non avrebbe avuto nulla in contrario.

E per quanto riguarda il matrimonio, invece? Anche qui Francesco Moser è apparso piuttosto dubbioso. Rispetto alle nozze, ventilate da mesi, il padre di Ignazio Moser si è espresso in questi termini “Non lo so, non mi pronuncio”, per poi aggiungere, con un pizzico di ironia “Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia”.

Sembra che, in generale, più che mostrare astio Moser padre abbia manifestato una certa indifferenza rispetto alle beghe sentimentali del figlio. Rispetto ai Rodriguez e alla possibilità di essere in qualche modo coinvolto nella cronaca rosa spicciola ha inoltre aggiunto:

“Abbiamo fatto Natale insieme. Poi, i giovani sono andati in montagna per conto loro, io sono rimasto a casa, non è che m’intrometto. […] Non lo trovo strano: pure io da giovane ci stavo sulle copertine.”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: questo matrimonio s’ha da fare?

Non sono stati mesi semplici questi per la coppia, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip (quando Cecilia ancora stava con Monte). Per diverso tempo sui due sono infatti aleggiate voci di una rottura sentimentale che pareva essere definitiva. Tutte voci che alla fine si sono rivelate essere molto più tragiche di quanto non fosse la realtà dei fatti.

Come confermato anche dal loro agente a febbraio, una crisi c’è effettivamente stata, ma i due sono già riusciti a superare tutto. Dopo una prima accesa discussione sembra che l’amore abbia nuovamente trionfato e quindi, se tutto andrà come da piani iniziali i due diventeranno presto marito e moglie.