Nei salotti televisivi è ormai scomparso, motivato a dare una svolta alla sua carriera. Francesco Monte, che oggi compie 34 anni, si è infatti buttato a capofitto nel mondo della musica. Deciso a lasciarsi dietro le spalle il mondo dei reality e tutti i pregiudizi connessi a quella dimensione, è stato in lizza per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. E proprio oggi, Monte ha diversi motivi per cui festeggiare, oltre al suo compleanno.

Dopo non essere riuscito a rientrare tra i Big in gara al 72° Festival di Sanremo, l’ex tronista non si è arreso. Negli scorsi mesi l’approdo tra i finalisti al contest canoro promosso da San Marino sembrava aver aperto uno spiraglio. La scelta, come è noto, è poi ricaduta su Achille Lauro, che con la sua Stripper ha rappresentato lo stato indipendente.

Nel frattempo, proprio nel giorno del suo compleanno, ha rilasciato il suo nuovo singolo, Non ti lascio andare. E, al suo fianco, ha una persona speciale con cui condividere progetti e aspettative, ovvero Isabella De Candia, con la quale fa coppia fissa dal 2019. I due si sono mostrati anche in una recente Stories, visibile sui rispettivi profili, nella quale la modella si è congratulata con il proprio compagno, rinnovando il suo amore per lui.

Pur tentando di stare alla larga dai gossip, negli scorsi mesi l’interprete musicale ha fatto parlare di sé per la polemica innescata contro il Festival di Sanremo e, in particolar modo, contro Ana Mena. In molti ricorderanno i sondaggi pubblicati nelle proprie Instagram Stories, con cui metteva a paragone la sua Mi ricordo di te con Duecentomila ore della cantante spagnola. Dal canto suo, Francesco Monte ha poi spiegato che si era trattato di questioni lavorative e non personali. Il suo fine fu quello di capire se il pubblico stesse gradendo o meno la sua musica.

In un’intervista rilasciata a febbraio a Fanpage.it, ha inoltre sostenuto: “Su di me ci sono stati tanti pregiudizi. […] Spesso ad essere prevenuti sono gli addetti ai lavori.” Se la partecipazione a Uomini e Donne, GF Vip e l’Isola dei Famosi (quest’ultima nota per altre infelici ragioni) gli ha dato la notorietà, dall’altra parte tali esperienze lo hanno “incasellato” principalmente a personaggio televisivo e gossipparo.

Ciononostante, l’ex tronista non ha rinnegato nulla del suo passato. Così come non ha detto addio al mondo del piccolo schermo, come ha precisato sempre su Fanpage.it: “Non ho chiuso del tutto con la tv. Semplicemente non voglio fare troppe distinzioni.” In attesa di fare ritorno, l’interprete si è augurato una maggiore apertura dal mondo dello spettacolo, chiosando: “Spero che la visione della società possa cambiare.”