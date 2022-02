Francesco Monte furioso: la verità sui sondaggi di Sanremo e Ana Mena

Francesco Monte, modello e cantante ex concorrente del Grande Fratello Vip 3, ha risposto alle critiche che gli sono piovute addosso in questi giorni. Il 33enne nell’ultimo periodo è stato sulla cresta dell’onda per alcuni suoi commenti sul Festival di Sanremo 2022. Monte è stato preso di mira per alcuni sondaggi che ha lanciato su Instagram, da molti giudicati ridicoli. Ecco come si è difeso una volta per tutte.

Francesco Monte ha sbottato. Il pugliese, come riporta Biccy.it, ha voluto spiegare il motivo per cui ha creato nelle storie Instagram i famigerati sondaggi che hanno messo la sua canzone appena uscita, “Mi ricordo di te”, contro alcune in gara a Sanremo. Intervistato da Exclusive Magazine il 33enne ha fatto chiarezza:

“Sì ho pubblicato dei sondaggi con la mia canzone confrontata con altri brani. Io semplicemente ho pubblicato il mio pezzo a confronto con altri brani di artisti che stanno sbocciando adesso, alcuni per me sconosciuti, altri che conosco. Ho voluto vedere come ha risposto il mio brano, che è uscito nel periodo di Sanremo. Direi che è stato un normalissimo sondaggio. Poi se la gente ci vuole leggere altro, o esprime le preferenze sugli artisti, è un altro discorso”.

A modo suo quindi il cantante ha voluto spiegare che i sondaggi gli sono serviti a capire se il pubblico stesse gradendo il suo nuovo brano o meno e non a mettere zizzania tra lui e i suoi colleghi. Anzi, secondo lui è stata la gente a vedere del marcio nelle sue azioni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha poi rincarato la dose, apparendo davvero irritato dalle reazioni ai “sondaggi della discordia”. Monte ha tenuto a precisare di non aver voluto fare nulla di male. Il cantante ha concluso dicendo di non voler più fare qualcosa del genere in quanto ha ricevuto moltissimi messaggi di odio:

“Non era discriminazione verso qualcuno. Il resto è un attimo pompato e romanzato dalla testa delle persone. Ho soltanto messo a confronto un mio lavoro. Però ho ricevuto tanti bruttissimi messaggi in privato. Adesso ho capito che non posso creare dei sondaggi sui social, perché gli hater decidono questo. In privato ho ricevuto di tutto, le persone ci leggono qualcosa di malato loro in alcuni semplici sondaggi. Quindi non ne farò più e farò altro. Hanno cercato di ridicolizzare e creare lo scoop su qualcosa. A me però me ne passa per il c***o. Se poi ci sono psicopatici del sistema o frustrati dei social che ci romanzano sopra è un’altra storia e mi viene da ridere. Sto sondando il mio lavoro tutto qui”.

Ciò che ha fatto storcere il naso a molti è il fatto che Monte ha confrontato, in uno dei vari sondaggi da lui proposti ai suoi followers, la sua canzone con “Duecentomila Ore”, brano che Ana Mena ha portato sul palco dell’Ariston. Non è sembrato un caso, visto che al cantante non era andata giù la notizia della partecipazione a Sanremo 2022 della cantante spagnola. A dicembre, infatti, il 33enne ha sbottato contro la decisione di includere un’interprete non italiana nella kermesse. Tuttavia, come molti hanno fatto notare, non esiste nessuna regola che vieta ai cantanti stranieri di andare a Sanremo. L’attacco gratuito quindi ha fatto pensare che il modello fosse solamente invidioso visto che lui in primis è stato escluso dalla gara.