Francesco Monte, furia per il cast di Sanremo: “Signora Rai, ma siete seri?”

Il Festival di Sanremo 2022 non è neanche iniziato e già sono partite le prime polemiche. Un grande classico. Protagonista della frecciatina social con cui si apre ufficialmente la stagione musicale più attesa in Italia è nientepopodimeno che Francesco Monte. L’ex divo di Uomini e Donne ha messo mano al suo profilo Instagram per un attacco bello e buono nei confronti di una delle concorrenti della kermesse.

Oggetto delle critiche di Francesco Monte è Ana Mena, la diva spagnola accusata da Monte di non essere italiana e, di conseguenza, non meritevole di partecipare al Festival della canzone italiana. Monte ha ripostato un post di Trash Italiano dove si parlava della notizia dell’annuncio dei BIG, prendendo posizione contro la partecipazione della cantante alla kermesse:

Ma cosa ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a discapito di noi italiani?

Quando qualcuno ha fatto notare a Monte che il suo commento era fuori luogo, il modello ha aggiunto:

Commento insensato. Io ho puntato l’attenzione sul fatto che siamo in Italia e si parla di Sanremo non dell’Eurovision dove sono ammesse tutte le nazionalità. Connettete il cervello ogni tanto.

In realtà, Francesco Monte ha torto marcio. Al di là che già in passato molti artisti stranieri hanno partecipato in gara al Festival di Sanremo 2021 (fu il caso, per esempio, di Louis Armstrong) ma in realtà il regolamento di questa edizione della kermesse accetta la presenza di cantanti non italiani nel cast.

Chi è Ana Mena, concorrente del Festival di Sanremo 2022

Ana Mena Rojas nasce a Estepona nel 1997. La sua carriera inizia nel 2007, dopo aver vinto il Veo Veo Awards grazie al quale pubblica il suo primo singolo Esta es mi illusión.

Dopo aver trionfato nel concorso My Camp Rock, ha partecipato alla serie di Telecinco, Supercharly, dove ha interpretato il ruolo di Vero Navarro. Ad oggi, in ogni caso, il suo progetto cinematografico più importante è stato La pelle che abito, diretto da Pedro Almodovar.

Il pubblico italiano conosce Ana Mena grazie agli ultimi tormentoni estivi pubblicati in collaborazione con due artisti in particolare, Fred de Palma e Rocco Hunt. Con il primo, Ana Mena ha rilasciato due singoli, D’estate non vale e Una volta ancora. Con il secondo l’artista ha interpretato A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso.