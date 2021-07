Battiti Live, Fred De Palma e Ana Mena di nuovo insieme: pace fatta

Reunion sul palco di Battiti Live tra Fred De Palma e Ana Mena. Nella terza puntata dell’edizione 2021 il rapper e la cantante spagnola sono tornati a cantare insieme. I due hanno proposto la loro hit di maggiore successo: Una volta ancora. Uno dei tormentoni dell’estate 2019, che ha avuto un grandissimo successo non solo in Italia ma anche in Spagna e Sud America (dove il pezzo è stato tradotto con il titolo di Se illuminaba).

Il ritorno di Fred De Palma e Ana Mena ha letteralmente infiammato il pubblico di Battiti Live. Lo scorso anno i due si sono tenuti a debita distanza. Ana, che nell’ultimo periodo ha preferito duettare con il napoletano Rocco Hunt, si è rifiutata di accompagnare davanti alle telecamere Fred. Quest’ultimo, nell’edizione 2020 di Battiti Live ha cantato da solo Una volta ancora nonostante la presenza della Mena nel backstage.

Una scelta che aveva subito scatenato gossip e polemiche. La casa discografica si era affrettata a replicare sostenendo che Ana Mena aveva deciso di non esibirsi con Fred De Palma perché concentrata sul progetto musicale con Rocco Hunt. Un modo per non confondere i due percorsi artistici, avevano spiegato i discografici. Risposta che non aveva convinto più di tanto i fan più fedeli della coppia. E addirittura c’è chi ha parlato di una relazione segreta tra Fred e Ana…

Quest’anno la musica è cambiata e Ana Mena non ha avuto problemi a cantare con Fred De Palma, lasciando intuire che di fatto c’è stato un riavvicinamento tra i due. La coppia ha regalato un’esibizione perfetta, ricca di sensualità e intesa.

Al termine dell’esibizione, poi, Fred De Palma ha ringraziato Ana Mena e i due si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio. Oltre a Una volta ancora la coppia ha sfornato in passato un’altra hit molto apprezzata: D’estate non vale.

“Il duo Ana Mena-Fred De Palma non lo può battere nessuno”, ha scritto qualcuno su Twitter dopo il duetto della coppia a Battiti Live. “Potete dire tutto quello che volete ma Fred De Palma e Ana Mena sono la coppia dei tormentoni per eccellenza”, ha aggiunto qualcun altro.